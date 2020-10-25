«Не дать слабину»: каковы шансы Трампа и Байдена на финальном этапе предвыборной гонки

25 октября Дональд Трамп начинает свою поездку в восточный штат Нью-Гэмпшир. В ходе финального этапа предвыборного турне действующий глава Белого дома говорит о своём лидерстве в рамках президентской кампании. Голосование, назначенное на 3 ноября, он назвал самым важным в истории США. Между тем его соперник — демократ Джо Байден — также активно использует оставшееся до выборов время, общаясь с электоратом. Последние соцопросы свидетельствуют о превосходстве бывшего вице-президента над Трампом, однако эксперты призывают не делать преждевременных выводов. Аналитики напоминают о кампании 2016 года, когда социологи единогласно присуждали победу Хиллари Клинтон, однако их прогнозы не сбылись.

До президентских выборов в США остаётся всего девять дней. За это время кандидаты от Республиканской и Демократической партий — Дональд Трамп и Джо Байден — рассчитывают упрочить свои позиции, активно выступая перед избирателями.

Так, действующий глава Белого дома в воскресенье совершит поездку в Нью-Гэмпшир. Напомним, на предыдущих выборах именно в этом штате победу одержала кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон, однако перевес в её пользу составил всего 0,4% голосов.

За последние несколько дней Трамп успел посетить штаты Пенсильвания, Северная Каролина, Теннесси, Флорида, Огайо и Висконсин, где выступал с предвыборными речами.

Ранее он досрочно проголосовал на избирательном участке в здании библиотеки в городе Уэст-Палм-Бич во Флориде. Политик сообщил, что отдал голос за «парня по имени Трамп».

«Источать оптимизм»

Напомним, досрочное голосование проводится в пятидесяти штатах, а также в Вашингтоне. Наблюдатели отмечают беспрецедентную активность избирателей, которые выстраиваются в очереди. Столь высокий интерес граждан к досрочным выборам американские СМИ связывают отчасти с пандемией коронавируса: многие граждане стараются проголосовать заранее, чтобы не подвергать себя риску заражения на переполненных участках в день всеобщего голосования. Кроме того, активность может быть связана и с растущим интересом граждан к выборам, полагают журналисты.

По оценкам портала United States Elections Project, досрочно на президентских выборах уже проголосовали 57 млн человек. Об этом написал в Twitter основатель портала, профессор Университета Флориды Майкл Макдональд.

При этом Дональд Трамп убеждён в своём лидерстве, о чём он заявил, комментируя поездку во Флориду. По мнению действующего американского лидера, он выигрывает у Джо Байдена «с отрывом».

Прибыв в штат Огайо, глава Белого дома также сообщил журналистам о своих успехах, отметив, что у него хорошо идут дела в Айове, Северной Каролине и Флориде.

Между тем, как отмечают эксперты, видимых оснований для подобных настроений у Трампа пока нет, но он в любом случае будет «держать лицо», чтобы не разочаровывать свой электорат.

«Трамп будет источать оптимизм, что бы ни происходило. Он не может сейчас дать слабину — любые сомнения только оттолкнут от него избирателей. Вплоть до самых выборов он будет ездить по штатам, стараясь склонить общественное мнение в свою сторону. Что касается Нью-Гэмпшира, то это один из самых восточных штатов, и именно здесь стартует голосование. Поэтому предварительные итоги выборов в Нью-Гэмпшире могут повлиять на избирателей по всей стране», — пояснил в комментарии RT заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

Профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин, в свою очередь, считает, что сейчас Трамп повторяет свою стратегию 2016 года, объезжая лично все штаты и уделяя особое внимание тем из них, где традиционно были сильны демократы.

«Например, в день выборов 2016 года Трамп находился в Мичигане, и штат впервые с 1988 года проголосовал за республиканцев», — напомнил эксперт в интервью RT.

Как отмечает издание Politico, говорить о лидерстве республиканцев в штате Флорида пока не приходится, однако им действительно удалось сократить отрыв от Демпартии.

При этом ранее Байден заявил, что именно от исхода голосования во Флориде будут зависеть результаты президентской кампании в США.

Вирусный фактор

Пандемия коронавируса остаётся одной из наиболее актуальных тем предвыборной кампании в США. В своём выступлении Дональд Трамп пошутил, что после выборов разговоры о коронавирусе прекратятся. Он также настаивает на том, что рост случаев заражения новой инфекцией связан с наращиванием тестирования.

«Число случаев заражения растёт, но, послушайте, все говорят только о заражениях, а не о смертях. А знаете, почему выявляется так много заражений? Потому что мы проводим много тестов, и во многом это хорошо, а во многом — глупо, ясно?» — сказал президент.

Врачи во время эпидемии коронавируса в США

Reuters

© Maria Alejandra Cardona/File

При этом 24 октября стало известно о рекордном приросте заражений SARS-CoV-2. По сведениям Университета Джонса Хопкинса, за сутки в стране было выявлено 83 тыс. случаев, свыше 900 человек с COVID-19 скончались. При этом агентство Reuters сообщает, что 23 октября в США было выявлено более 84 тыc. случаев коронавируса. Наибольший рост заболеваемости отмечается в штатах Огайо, Мичиган, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин.

При этом эксперты отмечают, что в американском обществе нет единства по вопросу пандемии и возможных карантинных ограничений.

«Ситуация с коронавирусом сильно варьируется от штата к штату, и риторика кандидатов тоже воспринимается по-разному. Например, в Калифорнии и Нью-Йорке, где высокая плотность населения и плачевная ситуация с заболеваемостью, люди приоритет отдают вопросам борьбы с вирусом. А на Среднем Западе, где меньше скученность людей и ниже темпы распространения инфекции, важнее ситуация в экономике, тут находит отклик риторика Трампа», — пояснил эксперт.

Джо Байден также обратился к теме пандемии во время своего выступления в Пенсильвании. Политик раскритиковал действующего президента за недостаточно серьёзное отношение к инфекции, которая за последние месяцы унесла жизни свыше 225 тыс. американцев.

Кандидат от демократов также информировал об успехах своей предвыборной кампании, сообщив, что смог пообщаться с 10 млн избирателей.

«Друзья, у меня важные новости: в этот день досрочного голосования мы официально достигли нашей цели, поговорив с 10 млн избирателей. Но мы ещё не закончили. Теперь у нас новая цель — поговорить с 15 млн, и без вас нам не справиться», — написал он в Twitter.

Впрочем, эксперты пояснили, что речь идёт в первую очередь о виртуальном общении Байдена с гражданами.

«Байден подсчитал тех, кто смотрел его видеоконференции. Но, правда, говорить о том, что все эти люди за него непременно проголосуют, преждевременно», — отметил Домрин.

Folks, I've got some big news: We officially reached our goal of talking to 10 million voters on this #VoteEarlyDay. В Камеруне подсчитывают потери: Неизвестные напали на школу



But we're not done yet — we set a new goal of 15 million and can't reach it without you.



Sign up to help: https://t.co/u4eKL40TRypic.twitter.com/Y6mkN6Fl29— Joe Biden (@JoeBiden) October 25, 2020

Также кандидаты затронули и другие темы. Так, Дональд Трамп пообещал всегда стоять на стороне «героев» из числа силовиков.

«Пока я президент, я всегда буду на стороне героев из правоохранительных органов! В отличие от Джо Байдена», — написал он в Twitter.

Кроме того, Трамп назвал предстоящее голосование самым важным в американской истории.

«Это самые важные выборы в истории нашей страны. Если вы проголосуете, мы продолжим возвращать вам рабочие места, снижать стоимость медикаментов, поддерживать нашу полицию, отстаивать вторую поправку, защищать наши границы и делать так, чтобы больше товаров щеголяло гордой надписью «сделано в США»!» — написал политик.

Барак Обама

Reuters

© Marco Bello

Демократы обвиняют Трампа в том, что он подрывает авторитет Соединённых Штатов в глазах других стран. Об этом заявил экс-президент США Барак Обама во время своего выступления в поддержку Байдена в Майами. При этом бывший американский лидер не преминул указать, что кандидат от демократов демонстрирует диаметрально противоположный подход.

«Он (Байден. — RT) понимает, что наша подлинная сила кроется в том, чтобы подавать пример, которому мир захочет последовать», — сказал Обама.

Трамп не упустил возможность прокомментировать речь своего предшественника в Twitter, отметив, что мероприятие с участием Обамы было немноголюдным.

«Никто не приходит на проникнутые ненавистью речи Обамы. 47 человек! Никакой энергетики, но всё же лучше, чем Джо!» — написал он.

Социологическая погрешность

Напомним, президентские выборы в США намечены на 3 ноября. 22 октября кандидаты в президенты — Трамп и Байден — провели телевизионные дебаты, во время которых обменялись обвинениями и критикой.



Опрос, проведённый компанией SSR по заказу телеканала CNN, показал, что большинство американцев, смотревших дебаты, считают, что в них победил Байден. В исследовании приняли участие 585 зарегистрированных избирателей. Из них 73% считают, что критика Байдена в адрес Трампа была по большей части обоснованной, при этом выпады Трампа в адрес Байдена поддержало только 50% респондентов. В целом же о победе Байдена заявили 53% зрителей, а о превосходстве Трампа — 39% участников опроса.

Выборы в США

Reuters

© Shannon Stapleton

Джо Байден имеет перевес и по результатам проведённого телеканалом Fox News опроса. Исследование показало, что его популярность в таких штатах, как Мичиган, Пенсильвания и Висконсин, выше, чем у Трампа, однако в Огайо он отстаёт от своего соперника на три процентных пункта.

Похожие результаты показал опрос издания The Hill и консалтинговой фирмы Harris, опубликованный 16 октября. По итогам исследования выяснилось, что в Пенсильвании за Байдена готовятся проголосовать 51% избирателей, а за Трампа — 46%. В Мичигане демократа намерены поддержать 54% респондентов, а действующего президента — только 43%.

Впрочем, эксперты не спешат с выводами и отмечают высокую вероятность повторения сценария 2016 года, когда предвыборные социологические опросы также показывали лидерство кандидата от Демпартии.

«Согласно опросам, Байден заметно опережает Трампа. Однако многие американцы просто не участвуют в подобных исследованиях. В 2016 году за Трампа проголосовал средний класс, молчаливые обыватели. И сейчас у него тоже есть все шансы переизбраться, хотя демократы и пытаются списать его со счетов. Не исключено, что последнее слово останется за Верховным судом, где у Трампа довольно прочные позиции», — прогнозирует Андрей Сидоров.

Аналогичной точки зрения придерживается и Александр Домрин.

«Сценарий 2016 года вполне может повториться и в 2020 году, ведь тогда опросы тоже предсказывали поражение Трампа», — подытожил эксперт.