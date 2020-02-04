«Не дам показания»: Стрелков о процессе по делу MH17

Я не признаю предъявленного обвинения и не признаю, что данные люди правомочны предъявлять обвинения мне,

Следствие по делу малайзийского «Боинга», сбитого над Донбассом в июле 2014 года, предъявило обвинение четырем гражданам. По мнению голландских следователей, непосредственную ответственность за удар по самолету несут трое граждан РФ и один - Украины.Напомним, что Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе села Грабово, что в окрестностях Тореза. Погибли 298 человек, находившихся на борту самолета. Расследованием инцидента занялись Нидерланды, хотя самолет принадлежал Малайзии и руководство этой страны не раз высказывало свое несогласие с ходом следственных действий.Гражданин Украины Леонид Харченко, известный под позывным «Крот», во время описываемых событий командовал разведывательными подразделениями ДНР.Олега Пулатова называют бывшим сотрудником ГРУ РФ, уволенным со службы в звании подполковника и в 2014 году оказавшимся в ДНР в статусе заместителя начальника контрразведки.Сергей Дубинский, по утверждениям следствия, возглавлял в ДНР контрразведку, а до этого числился в составе российских Вооруженных сил, где дослужился до звания генерал-майора.Игорь Гиркин, он же Стрелков, в представлении не нуждается. В июле 2014 года он занимал пост министра обороны Донецкой народной республики, а значит, по мнению следствия, априори находился в курсе такого события как гибель «Боинга».Все четверо подозреваемых объявлены Нидерландами в международный розыск. Это делает их автоматически невыездными в большинство стран, поддерживающих с Евросоюзом соответствующие отношения. Впрочем, маловероятно, что бывшие российские военные и украинские ополченцы собирались бы посещать европейские страны или сотрудничающие с ними государства в других частях света.Голландское правосудие собирается растянуть процесс над мнимыми виновниками трагедии на 25 недель. Первое судебное заседание состоится 9 марта 2020 года, а последнее запланировано на 26 марта 2021 года.В отличие от трех первых обвиняемых по делу MH17, Игорь Гиркин – фигура публичная. Он никуда не думает прятаться, активно участвует в российской политической жизни и регулярно дает комментарии прессе. Не стала исключением и текущая ситуация.- заявил Игорь Гиркин сотрудникам агентства «Интерфакс».Кроме того, Стрелков подчеркнул, что не собирается давать показания по делу о «Боинге», даже если его попробуют доставить в нидерландский суд насильно.В принципе, ничего иного от него и не ожидалось. Как известно, само расследование обстоятельств катастрофы «Боинга» в небе над Донбассом проходило с многочисленными нарушениями. По непонятным причинам строились помехи российской стороне, не подпускали к следствию и представителей Малайзии. Хотя ведь именно малайзийская сторона более всего заинтересована в объективном расследовании – самолет то был малайзийский!Правда, есть опасения насчет возможного будущего Игоря Гиркина – Стрелкова. Как известно, после возвращения с Донбасса Стрелков не прекратил активную политическую деятельность. Более того, он оказался в рядах патриотической оппозиции и довольно резко оценивает политику президента России Владимира Путина и его окружения. Поэтому не исключено, что российское государство не будет особенно сильно «впрягаться» за человека, который сейчас занимает весьма радикальную позицию по отношению к Кремлю. Настолько радикальную, что говорит о приближении «всероссийской смуты».