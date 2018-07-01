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"Не дает ему покоя наше развитие": В Севастополе ответили Порошенко на обещания снова поднять здесь украинский флаг

01 июля 2018, 17:24  •  174 • В России

Заявления Петра Порошенко о намерениях снова поднять украинский флаг в Севастополе – очередная попытка отвлечь своих граждан от реальных проблем в стране. Такое мнение в комментарии КП-Крым высказала председатель постоянного комитета Законодательного Собрания города Севастополя по экономике Татьяна Лобач.

Напомним, Петр Порошенко опубликовал на своей странице в Facebook поздравление для ВМС Украины и заявил, что «государственный флаг на наших кораблях снова завиднеется в бухтах украинского Севастополя».

- Надо, конечно, о чем-то говорить, чтобы отвлекать от проблем в своей стране. Вот человек об этом и говорит. Не дает ему покоя нормальная ситуация в Крыму, - отметила депутат. - Пускай занимается социально-экономическим развитием своего государства, а Крым и Севастополь как-то справятся без него. Я считаю, эти заявления не должны восприниматься серьезно, это просто разговоры.

Татьяна Лобач считает, что развитие полуострова в составе Российской Федерации не дает покоя главе украинского государства.

- Когда они там действовали на майдане, то рассказывали о том, как будет хорошо с их приходом. Пускай теперь вспомнят свои обещания, подумают, что они обещали украинскому народу и что впоследствии украинский народ получил. А севастопольцы выбрали свой путь и планомерно движутся по пути развития. Слава Богу, у нас все хорошо. Только за последнее время в Крыму мы видели строительство Крымского моста, аэропорта в Симферополе, строится трасса «Таврида» - и я только масштабные проекты перечислила. Слова – это пустое, дела важнее, и я верю делам.

Это уже не первое подобное заявление украинского президента. В июне этого года Порошенко поздравил Севастополь с днем города, написав в соцсетях, что над городом-героем будет поднят украинский флаг. Запись Порошенко снабдил тегом #КримЦеУкраїна. В России это его заявление встретили со смехом. Так, депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик заявил, что украинский президент пытается такими высказываниями исправить свой «катастрофический электоральный рейтинг внутри страны».

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