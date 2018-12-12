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«Не дадим себя запугать»: во Франции объявлен высший уровень террористической угрозы после стрельбы в Страсбурге

12 декабря 2018, 12:24  •  86 • В мире
Правоохранительные органы Франции разыскивают нападавшего, который накануне поздно вечером открыл огонь возле рождественской ярмарки в центре Страсбурга. В результате три человека погибли, ещё 12 получили ранения. В этой связи власти объявили наивысший уровень террористической угрозы в стране. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер. Также усилен пограничный контроль, поскольку Страсбург находится всего в нескольких километрах от границы с Германией. Личность террориста установлена, экстремист долгое время находился в поле зрения правоохранительных органов.
 
AFP © Frederick Florin
 

Во Франции введены чрезвычайные меры безопасности после стрельбы возле рождественской ярмарки в центре Страсбурга, в результате которой погибли три человека, ещё 12 получили ранения. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер.

По его словам, национальные силы безопасности полностью мобилизованы для предотвращения нового нападения. В регионе свыше 450 сотрудников правоохранительных органов ведут поиск злоумышленника. Также в операции задействованы два вертолёта, подразделения оперативного реагирования полиции Франции и солдаты антитеррористической операции «Часовой» (Sentinelle).

«Правительство приняло решение повысить план «Вижипират» (национальная система оповещения населения об уровне террористической угрозы. — RT) до уровня «непредвиденной атаки». Усилен пограничный контроль», — говорится в сообщении министра в Twitter.

Уровень «непредвиденной атаки» — наивысший во французской системе экстренного реагирования на угрозы террористического характера. Его введение предусматривает усиление мер контроля и расширение перечня действий полиции. Отметим, что Страсбург расположен на границе с Германией.

Кроме того, в департаменте Нижнего Рейна сообщили о введении запрета на проведение массовых собраний.

«Учитывая события, произошедшие в Страсбурге 11 декабря, любые массовые собрания и демонстрации запрещены до дальнейшего уведомления на всей территории коммуны», — подчеркнули в префектуре.

Наряду с этим в Страсбурге 12 декабря объявлено днём траура по погибшим. По информации портала Dernières Nouvelles d'Alsace, также будет  закрыта рождественская ярмарка, приостановлены занятия в детских садах и начальных школах, отменены все праздничные мероприятия.

«Было необходимо усиливать все меры безопасности в местах массовых гуляний, тем более это предрождественские дни, все понимают, что люди собираются на рождественских распродажах», — подчеркнул в разговоре с RT президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер.

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Радикальный исламист «посеял террор» в Страсбурге

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Вечером во вторник, 11 декабря, примерно в 20:00 (22:00 мск) вооружённый оружием мужчина устроил стрельбу вблизи рождественской ярмарки в Страсбурге. Как сообщил глава МВД Франции Кристоф Кастанер, «мужчина посеял террор» в трёх местах города — на улице Орфевр, на площади Гутенберга и мосту Пон-дю-Корбо.

Жертвами нападения стали по меньшей мере три человека, ещё 12 получили ранения, пятеро из них находятся в тяжёлом состоянии. Как сообщает итальянское агентство ANSA, одним из пострадавших оказался молодой итальянский журналист.

Консульство РФ в Страсбурге не располагает информацией о пострадавших в инциденте россиянах. Между тем в Министерстве иностранных дел призвали россиян проявлять осторожность.

 «Учитывая ситуацию во Франции, просьба к находящимся там гражданам РФ проявлять осторожность и в случае возникновения чрезвычайной ситуации обращаться в находящиеся на территории Франции российские загранучреждения по телефонам, указанным на сайтах и аккаунтах в соцсетях», — подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова.

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Сразу после инцидента в столице Эльзаса была начата полицейская операция, а МВД Франции призвало местных жителей не покидать дома и следить за рекомендациями властей. Особые меры в центральной части города действовали до 03:00 (05:00 мск).

«Конец предупреждения и установления ограничений в соответствующей области. Полицейские продолжают поиск нападавшего. Всех просят сохранять особую бдительность и следовать указаниям властей», — отмечалось в сообщении французского МВД.

По данным СМИ, преступнику удалось покинуть оцепленный район после перестрелки с сотрудниками правоохранительных органов, в ходе которой он был ранен. Злоумышленник сумел похитить машину такси, на которой и скрылся с места происшествия.

Отметим, что полиция в короткие сроки установила личность нападавшего, им оказался 29-летний Шекатт Шариф, уроженец Страсбурга арабского происхождения. Его данные содержались в картотеке Главного управления внутренней безопасности, он был в так называемом списке Fiche S — реестре лиц радикальных взглядов и подозреваемых в угрозе государственной безопасности.

Шариф был связан с радикальными исламистскими кругами Страсбурга.

«Сколько ещё нападений, совершаемых лицами из списка Fiche S, мы должны перенести, прежде чем адаптировать наше законодательство к борьбе с терроризмом? Чего мы ждём, чтобы наконец начать борьбу с фундаментализмом, который объявил нам войну?» — написал в Twitter глава партии «Республиканцы» Лоран Вокье.

Как сообщает France Info, утром 11 декабря его должны были задержать в рамках расследования ограбления, произошедшего в августе. Однако Шарифа не оказалось дома в этот момент. Между тем при обыске в его жилище полицейские обнаружили гранату.

В 2011 году мужчину приговорили к двум годам тюремного заключения за вооружённое нападение на 16-летнего подростка с использованием осколка бутылки.

«Осуждение трусливой стрельбы»

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Нападение с применением оружия в Страсбурге вызвало осуждение со стороны официальных лиц. Слова поддержки французскому народу, в частности, высказали генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд, председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, глава МВД Италии Маттео Сальвини.

«Солидарность всей нации со Страсбургом, с жертвами и их семьями», — написал президент Франции Эммануэль Макрон в своём Twitter.

Кроме того, Facebook активировала функцию «Проверка безопасности» (Safety Check), которая позволяет пользователям социальной сети подтвердить, что они не пострадали в случае ЧП, стихийного бедствия или теракта.

«Мои мысли с жертвами сегодняшней трусливой стрельбы в Страсбурге, которую я резко осуждаю. Мы не дадим себя запугать и всегда будем защищать наши европейские ценности, а также наш европейский образ жизни. В эти трудные времена мы вместе с Францией и Европарламентом, который в настоящее время проводит своё пленарное заседание в Страсбурге», — подчеркнул федеральный канцлер Австрии и действующий председатель Совета ЕС Себастьян Курц.

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