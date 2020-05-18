"Не читали, что подписали". Что украинцы говорят о евроинтеграции сейчас

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что Киев хотел бы "пересмотреть в чем-то" соглашение об ассоциации с Евросоюзом. То самое, за которое шесть лет назад "стоял Майдан". А затем свергли президента Виктора Януковича и началась гражданская война. Что принесла Украине евроинтеграция, разбиралось РИА Новости.

Подошел срок

В интервью немецкому сайту DW Пристайко сказал следующее: "Как раз подошел исторический срок, когда мы можем пересмотреть условия, этого ждут наши производители. Потому что большинство квот, которые были установлены, они уже не устраивают нас, мы перешли этап первых контактов с Европейским союзом в рамках соглашения о бестарифной торговле".

Брюссель на это ничего не ответил.

Политики в Киеве давно выражали недовольство соглашением об ассоциации с ЕС. В 2019-м депутат Верховной рады Михаил Поплавский эмоционально жаловался на то, что заграничная продукция — "это химия и смерть". "Посмотрите, что наши дети и внуки едят, — возмущался он. — Сегодня необходимо создать такую модель, чтобы село как раньше было".

Поплавский подчеркивает свою близость к простым людям. У него есть сеть ресторанов "Отчий дом", он ведет кулинарное телешоу "Шеф-повар страны", продюсирует программу "Шаг к звездам", возглавляет "Объединение украинцев мира" и руководит творческим вузом. При Ющенко Поплавский считался "оранжевым" политиком.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий Флаги ЕС и Украины в Брюсселе

В том же духе высказался и профильный специалист — бывший министр экономики Виктор Суслов. По его словам, несправедливо то, что "европейская продукция автоматически <...> поступает без контроля качества, а украинская продукция должна быть сертифицирована на соответствие стандартам Евросоюза".

Суслов напомнил о квотах и сделал вывод: "Соглашение было подписано заведомо неравноправное, невыгодное и дискриминационное". Промышленность и экономика страны гибнут "в итоге такого стратегического решения".

Обман Украины

Разочаровался в соглашении и ближайший соратник Порошенко, некогда замглавы его администрации, предприниматель Юрий Косюк. "Никакого открытия рынков не произошло. Европа говорит о зоне свободной торговли с Украиной, а одновременно подписана куча исключений и ограничений для экспорта украинских товаров. Потому что Европа защищает свой рынок, свои интересы, — объяснял он "Голосу Америки". — Потому я и считаю, что пропагандируемая сейчас зона свободной торговли — это обман Украины".

Он ощутил это на собственном продовольственном бизнесе. Брюссель дал Киеву квоту на 16 тысяч тонн курятины в год, хотя Украина производит 1,2 миллиона тонн. "На все, что сверх этой квоты, — пошлина больше 1000 евро за тонну", — возмущался Косюк.

А российский рынок после евроинтеграции Украины закрылся. Порошенко признавал, что это стало "экономическим шоком" и привело к потере 15 миллиардов долларов в год. Но виновата во всем, конечно же, Москва.

© Фото : Администрация Президента Украины Президент Украины Петр Порошенко на церемонии по случаю начала действия безвизового режима с Евросоюзом

Поскольку с экономикой было неоднозначно, в Киеве упирали на политический аспект ассоциации.

Документ утверждали трудно. Процесс растянулся на несколько лет. В Нидерландах даже потребовался референдум.

Наконец в 2017-м Совет ЕС одобрил соглашение, и Порошенко поздравил страну с победой. По его мнению, это "поражение Кремля", якобы мобилизовавшего все ресурсы против договора Киева с Брюсселем. "Соглашение было одним из ключевых требований и ожиданий Евромайдана", — напомнил Порошенко.

Мечты прошлых лет

Для кого-то евроинтергация так и осталась заветной целью, кто-то спустя годы считает все обманом. Геннадий Балашов, украинский предприниматель, лидер либертарианской партии "5.10", депутат Рады третьего созыва вспоминает: "В 2014-м у меня было ощущение несправедливости. Нас готовили к соглашению, а потом за одну ночь Янукович отказался его подписывать. Как будто мы шли в Европу и нас остановили, предали. Конечно, никто не читал этот документ. Но мы же видели, что европейцы живут хорошо, значит, законы у них лучше".

О выборе, сделанном шесть лет назад, он не жалеет. "Здесь важнее не документы, а направление. Общество стремится в Европу. Поэтому для меня ничего не изменилось. А то, что люди недовольны, — так они всегда недовольны", — рассуждает Балашов.

Альтернативой он считает "третий путь, который примирил бы все стороны: Украина нейтральная, свободная для бизнеса страна, налоговый рай, большой офшор, восточная Швейцария".

© AFP 2020 / ANP/ Koen van Weel Украинские велосипедисты у здания парламента Нидерландов в Гааге

Виктор (имя изменено по его просьбе) участвовал в Евромайдане, работал в штабе одного из украинских политиков, занимается бизнесом. "Все в 2014-м думали, что будут европейские зарплаты и пенсии, все будет хорошо. Что мы станем частью Европы. Хотя даже внутри ЕС все по-разному, неравномерно, кто-то живет богаче, кто-то беднее. Но мы верили, что сразу интегрируемся и заживем, как Германия", — иронизирует собеседник.

По его словам, никто не читал текст документа. Но этого и не надо было. Ведь все объяснили СМИ. "Раз так написали, то это правда, как же может быть иначе? Мозгов нет — в аптеке не купишь", — описывает он ситуацию шестилетней давности.

Евроинтеграция, по мнению Виктора, была успешной, но для другой стороны. ЕС реализовал все, что хотел. "Потом мы поняли, что никто нас никуда брать не собирается. Ни в какую Европу. Дали этот несчастный туристический безвиз вместо возможности легально работать. Вся поддержка Майдана со стороны Запада была для того, чтобы нищие из Украины побежали к ним вкалывать за три копейки. Если рабочего из ЕС будут лечить, то нашего просто выкинут на помойку", — убежден он.

Политическую часть соглашения Виктор считает действенной. "Но экономическая свелась к тому, что европейцы получили огромный рынок для своей продукции, которая выше по качеству. При этом они практически полностью закрылись для нашей продукции. Я лично продавал изделия металлообработки, мне отправили в ответ восемьсот листов спецификации, которые я должен исполнить, чтобы допустили к тендеру. Понятно, что так отсекают конкурентов", — объясняет он.

© РИА Новости / Стрингер Международный пункт пропуска "Краковец — Корчева"

Когда страны ЕС закрыли из-за коронавируса границы, тысячи украинских заробитчан оказались не у дел. "Поляки — самые умные: дали возможность нашим работягам уехать, чтобы их не лечить. Они перечисляли налоги в польский бюджет, а когда надо лечить — их ногой под зад. Логично, ведь если едешь пахать по туристической визе, никаких гарантий", — говорит Виктор.

Депутат Верховной рады восьмого созыва Владимир Олейник полагает, что ЕС в этой ситуации может пересмотреть квоты, но это вновь будет невыгодно для Украины. "Сейчас надо не квоты увеличивать, а вводить ограничения на вывоз определенных товаров. Прогнозируют неурожай, поэтому Европа вполне способна сказать: да, давайте нам больше пшеницы и хлеба. В результате на Украине хлеб подорожает", — отмечает он.