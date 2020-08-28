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Не чистить ботинки и ходить вразвалку: Иностранцы примерили на себя трюки советских разведчиков
28 августа 2020, 16:15 • 111 • В мире
Иностранцы примерили на себя трюки советских разведчиков, которым необходимо было работать в Европе. В опубликованном пособии содержались советы по стилю и этикету. Не чистить ботинки и ходить вразвалку - ещё не самое интересное.
Болгарский журналист Христо Грозев, сотрудничающий с британским изданием Bellingcat, решил отдохнуть от трудов праведных и немного повеселить подписчиков в Twitter. Он опубликовал страницы руководства для советских разведчиков, которым предстояло работать в европейских странах. Например, в Финляндии.
Шпионам из СССР рекомендовалось в трамвай заходить там, где это делают другие пассажиры. Как правило, с задней площадки. При прогулке по тротуару следует придерживаться правой стороны. При этом не следует торопиться и шагать несколько вразвалку.
Ботинки (обязательно остроносые) чистить не рекомендуется. Грозев отмечает, что и сейчас российского офицера ГРУ за границей можно вычислить по начищенным до блеска ботинкам. Именно этому, по словам русского друга журналиста, учат в школе ГРУ.
Любопытными являются рекомендации не перебарщивать с сахаром и сливками за рубежом. И вообще европейцы "кофе чаще пьют чёрное". Да-да, в среднем роде. А ещё нельзя заправлять свитер в брюки.
Последняя рекомендация особенно позабавила пользователей.
"Я говорю это годами!" - воскликнул @thenicbartlett.
"Руководство о том, как быть шпионом-джентльменом", - написал @RPeldito.
Пользователю @peio почему-то вспомнился анекдот:
"Анекдот про идеального шпиона, который выдал себя, ударив солонкой по столу".
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