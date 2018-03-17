Не чини, что не сломано: Страны-посредники подтвердили соблюдение Ираном ядерной сделки

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Международные посредники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе подтвердили полное соблюдение Тегераном всех условий ядерной сделки.

Российское внешнеполитическое ведомство опубликовало официальное коммюнике по итогам совместного заседания, посвященного выполнению Ираном своей части ядерной сделки. Во встрече участвовали представители Тегерана и стран-посредников, курирующих выполнение иранцами ранее составленного Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Как сообщается в послании, по итогам переговоров было установлено, что Иран добросовестно выполняет все взятые на себя международные обязательства по устранению военных аспектов собственной ядерной программы. Теперь мяч, как говорится, на другой стороне поля.

Другие участники сделки должны предпринять ответные действия, направленные на обеспечение плодотворного торгово-экономического сотрудничества с Тегераном, "а также развитие взаимодействия в сфере мирного использования атомной энергии".

"Все участники приветствовали неукоснительное соблюдение Ираном обязательств в рамках всеобъемлющих договоренностей, что регулярно подтверждается со стороны МАГАТЭ. Это прямое подтверждение того, что СВПД справляется со своими задачами в том, что касается обеспечения исключительно мирного характера иранской ядерной программы", - можем прочитать мы в сообщении МИД России.

Отметим, что в число стран - посредников иранской ядерной сделки наряду с Россией входят Великобритания, Китай, США, Франция и Германия.