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Не через "адское" же ущелье ехать: Баку не может попасть в "свою" Шушу
13 ноября 2020, 16:30 • 57 • Политика
Как сообщают источники в Нагорном Карабахе, Азербайджан попросил у русских военных обеспечить им коридор в Шушу, проще говоря, нормальную дорогу. Дело в том, что через "адское ущелье" добраться в город, который номинально контролирует азербайджанская армия, нереально.
Военкор Семён Пегов в своём телеграм-канале WarGonzo сообщил, что Азербайджан после объявления своей победы в карабахском конфликте оказался в затруднительном положении. Город Шуша (в армянском варианте - Шуши) оказался полностью недоступен для гражданского транспорта, поскольку к нему нет ни одного подъезда со стороны Азербайджана.
Исключение составляет лишь так называемое "адское ущелье", в котором и велись бои за Шушу.
- написал военный корреспондент.
Он добавил, что именно по этой причине из захваченного азербайджанцами города до сих пор нет ни одного гражданского репортажа СМИ: "То есть сейчас нельзя сесть на автобус в Баку и добраться до Шуши".
Конечно, со временем Азербайджан сможет построить нормальную дорогу через "адское ущелье", уверен Пегов. Но пока что "контроль" Баку над городом остается номинальным.
Что касается предоставления российскими миротворцами какого-либо транспортного коридора, то об этом, по информации проекта WarGonzo, в соглашении ничего не говорится, и МС РФ делать это не планирует.
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