Не через "адское" же ущелье ехать: Баку не может попасть в "свою" Шушу

Военкор Семён Пегов в своём телеграм-канале WarGonzo сообщил, что Азербайджан после объявления своей победы в карабахском конфликте оказался в затруднительном положении. Город Шуша (в армянском варианте - Шуши) оказался полностью недоступен для гражданского транспорта, поскольку к нему нет ни одного подъезда со стороны Азербайджана.

Исключение составляет лишь так называемое "адское ущелье", в котором и велись бои за Шушу.

Единственный возможный маршрут - спецназовский. Из Гадрута. Через то самое "адское ущелье". Но там даже грунтовой дороги нет, разве что колея от гусеничной техники, которую ВС Азербайджана прямо сейчас заводят в Шуши,

- написал военный корреспондент.

Он добавил, что именно по этой причине из захваченного азербайджанцами города до сих пор нет ни одного гражданского репортажа СМИ: "То есть сейчас нельзя сесть на автобус в Баку и добраться до Шуши".

Конечно, со временем Азербайджан сможет построить нормальную дорогу через "адское ущелье", уверен Пегов. Но пока что "контроль" Баку над городом остается номинальным.

Что касается предоставления российскими миротворцами какого-либо транспортного коридора, то об этом, по информации проекта WarGonzo, в соглашении ничего не говорится, и МС РФ делать это не планирует.