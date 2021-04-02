Не быстрее "Авангарда", но..: Эксперт раскрыл будущее гиперзвуковых вооружений

В России создают цепочку новых гиперзвуковых комплексов, хотя "дальше "Авангарда" развиваться некуда". Кажущееся противоречие объяснил политический обозреватель Царьграда Александр Цыганов.

В России разрабатывается "целая цепочка" гиперзвуковых комплексов, которые станут развитием "Авангарда", "Кинжала" и "Циркона", сообщил гендиректор, генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов. Будущее российских гиперзвуковых вооружений прокомментировал политический обозреватель Царьграда Александр Цыганов.

По словам Александра Леонова, дальше "Авангарда" в пане скорости идти уже некуда. Поэтому инженеры сосредоточат своё внимание на способности гиперзвуковых преодолевать вражеские системы ПВО, а также других аспектах оружия.

Политический обозреватель Царьграда подтвердил, что гиперзвуковые комплексы "Авангард" – это не конечная точка в развитии данного типа вооружений. Потому что помимо скорости есть целый ряд других характеристик, которые можно и нужно совершенствовать.

Да, скорость – но и большой расход топлива. Да, манёвренность и "ломанные" траектории – но и большая заметность. Да, неотвратимость и "неперехватываемость" – но и относительно небольшой радиус действия. Отчего нужны носители, которые как раз и замечаются, и перехватываются, и уничтожаются,

- отмечает Александр Леонов.

Поэтому словам Леонова о том, что дальше "Авангарда" развиваться некуда, следует воспринимать, как сигнал к тому, что дальнейшее совершенствование гиперзвуковых систем пойдёт уже не по скоростному, а, так сказать, по "системному" пути. То есть будет совершенствоваться дальность, экономичность, управляемость, малозаметность и так далее.