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Не быстрее "Авангарда", но..: Эксперт раскрыл будущее гиперзвуковых вооружений

02 апреля 2021, 17:45  •  95 • Политика
В России создают цепочку новых гиперзвуковых комплексов, хотя "дальше "Авангарда" развиваться некуда". Кажущееся противоречие объяснил политический обозреватель Царьграда Александр Цыганов.
В России разрабатывается "целая цепочка" гиперзвуковых комплексов, которые станут развитием "Авангарда", "Кинжала" и "Циркона", сообщил гендиректор, генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов. Будущее российских гиперзвуковых вооружений прокомментировал политический обозреватель Царьграда Александр Цыганов.
По словам Александра Леонова, дальше "Авангарда" в пане скорости идти уже некуда. Поэтому инженеры сосредоточат своё внимание на способности гиперзвуковых преодолевать вражеские системы ПВО, а также других аспектах оружия.
Политический обозреватель Царьграда подтвердил, что гиперзвуковые комплексы "Авангард" – это не конечная точка в развитии данного типа вооружений. Потому что помимо скорости есть целый ряд других характеристик, которые можно и нужно совершенствовать.
Да, скорость – но и большой расход топлива. Да, манёвренность и "ломанные" траектории – но и большая заметность. Да, неотвратимость и "неперехватываемость" – но и относительно небольшой радиус действия. Отчего нужны носители, которые как раз и замечаются, и перехватываются, и уничтожаются,
- отмечает Александр Леонов.
Поэтому словам Леонова о том, что дальше "Авангарда" развиваться некуда, следует воспринимать, как сигнал к тому, что дальнейшее совершенствование гиперзвуковых систем пойдёт уже не по скоростному, а, так сказать, по "системному" пути. То есть будет совершенствоваться дальность, экономичность, управляемость, малозаметность и так далее.

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