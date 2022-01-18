«Не было возможности избежать столкновения»: многодетная мать добивается отмены приговора за смертельное ДТП

В Чувашии многодетная мать добивается отмены приговора за смертельное ДТП. Она утверждает, что не нарушала ПДД. По её словам, аварию спровоцировал неизвестный лихач. Эту версию подтверждает экспертиза, которую суд не стал учитывать. В итоге женщину, ставшую в результате ДТП инвалидом, приговорили к двум годам колонии-поселения и обязали выплатить компенсацию в размере 1,6 млн рублей.

47-летняя мать троих детей Аэлита Софронова из Чувашии добивается отмены приговора за ДТП, в котором погибла женщина.

Авария произошла 18 декабря 2019 на трассе А151 Цивильск — Ульяновск. Софронова на автомобиле Renault Megane везла восьмилетнюю дочь в школу, когда неожиданно навстречу вылетела машина.

«Было ещё темно, 07:30. У нас есть место, где дорога пересекает овраг. И вот именно там, на спуске, меня неожиданно осветили четыре фары: одна машина шла по встречной полосе, другая её пыталась обогнать и летела прямо на нас. Я взяла правее, колесо зацепило обочину, мы с той машиной разминулись. Меня закрутило и вынесло на встречку. Очнулась я уже в больнице», — вспоминает Софронова.

В машине женщины был видеорегистратор, благодаря которому удалось воссоздать картину произошедшего.

Момент аварии

На кадрах видно, что женщина едет по своей полосе. Затем ей на встречу вылетает машина, вероятно начавшая обгон в овраге. Из-за большой скорости марку, номер и цвет автомобиля лихача невозможно разобрать. Софронова берёт вправо на обочину, чтобы уйти от столкновения. Нарушитель проносится мимо, а машину Софроновой заносит и она врезается в Lada Kalina, которая двигается по встречной полосе. В ДТП есть третий пострадавший: водитель «газели», который ехал за «ладой» и врезался в неё сзади. Женщина, находившаяся за рулём отечественного авто, скончалась на месте.

Софронова и её дочь в результате аварии получили травмы, классифицирующиеся как тяжкий вред здоровью.

У Аэлиты были раздроблены тазовые кости, ей сделали несколько операций, после чего пришлось заново учиться ходить. Её дочь также перенесла несколько операций из-за переломов бедра, ключицы и челюсти.

Как вспоминает муж Аэлиты Владислав, когда он приехал на место аварии, машина жены стояла посередине дороги и на снегу отчётливо были видны следы заноса. Женщина находилась без сознания, а дочери оказывали помощь медики.

«Сама выехала»

Из больницы Софронову выписали в марте 2020 года.

«К нам тогда домой пришёл следователь. Допросил меня и дочку. Я рассказывала про лихача, думала, что они ищут его. А мне в апреле предъявили обвинение», — рассказывает RT Аэлита.

© фото из личного архива

При этом, по словам женщины, видео с регистратора даже не исследовали. По делу была проведена только автотехническая экспертиза, из которой следовало, что у Софроновой было восемь секунд, чтобы предотвратить ДТП.

В суде эксперт сообщил, что не имеет допуска к видеотехнической экспертизе и запись с регистратора смотрел только в качестве ознакомления (протокол судебного заседания имеется в распоряжении RT).

«Я пересматривал запись с видеорегистратора и видел, что у жены на реагирование было около двух секунд. Она ехала в своей полосе, не нарушала ПДД, и именно этот лихач спровоцировал аварию. Флешку я отдал сотрудникам ГИБДД в день аварии, чтобы они его нашли. А они приобщили видео к делу только в феврале и во всём обвинили мою жену»,— говорит Владислав Софронов.

Кроме того, в экспертизе почему-то указано, что дорога имеет горизонтальный профиль и что автомобиль Софроновой не заносило, а она сама выехала на встречную полосу, нарушив п. 8.1 ПДД «Маневрирование», не указав поворотником своё намерение повернуть влево.

«Причиной ДТП послужили действия водителя Renault в плане невыполнения безопасного манёвра, предусмотренного п. 8.1 ПДД, — заявил в суде эксперт. — Опасную ситуацию создал встречный автомобиль, но в результате того, что они с Renault разъехались, опасность возникла в ходе дальнейшего движения автомобиля Renault».

На вопрос адвоката, была ли у Софроновой возможность предотвратить ДТП, он ответил, что аварии можно было избежать, если бы женщина тормозила в своей полосе.

«Очевидно, что автомобиль, который движется навстречу, тормозить не собирается, но если бы водитель Renault выполнил п. 10.1 и при возникновении опасности снизил скорость вплоть до остановки транспортного средства, то ДТП было возможно избежать, скорее всего, — посчитал эксперт. — Но я не могу утверждать, что, если бы водитель не применила манёвр вправо, столкновение было бы исключено».

Не могла предотвратить

Софроновы, не согласившись с выводами экспертизы, заказали исследование записи с видеорегистратора.

Эксперт, изучавший запись, пришёл к выводу, что аварию спровоцировал водитель неустановленного автомобиля, который заставил Софронову изменить траекторию движения.

В результате путём бокового скольжения Renault Софроновой выехал на полосу встречного движения. Никаких пунктов правил дорожного движения женщина не нарушала.

Кроме того, эксперт выезжал на место ДТП и указал, что дорога имеет уклон, а не горизонтальный профиль, что также сыграло свою роль.

© фото из личного архива

«Софронова не располагала никакой технической возможностью предотвратить ДТП. При кадрированной съёмке видно, что автомобиль Renault совершает с замедлением манёвр на правую обочину. С технической точки зрения безопасный разъезд трёх транспортных средств в этой точке автодороги невозможен», — пояснил RT эксперт Валерий Иванов, изучавший запись.

Однако суд учитывать это исследование не стал.

18 декабря 2020 года Канашский районный суд Чувашской республики признал Софронову виновной в преступлении по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к двум годам колонии-поселения.

Суд дал женщине отсрочку от исполнения наказания — пока дочери не исполнится 14 лет.

«Мы не ожидали такого вердикта. Я верила, что правоохранительные органы разберутся. Меня и дочь признают потерпевшими, а лихача найдут. Но теперь из-за какого-то человека я должна нести ответственность и попасть в тюрьму. А он и дальше сможет спокойно жить», — говорит Софронова.

При этом наличие несовершеннолетнего ребёнка не было признано для многодетной матери смягчающим обстоятельством.

«Наличие на иждивении малолетнего ребёнка суд не может признать смягчающим обстоятельством, поскольку преступление совершено в отношении указанного малолетнего ребёнка», — говорится в постановлении суда.

Адвокат Анатолий Иванов считает этот вывод суда неверным.

«Это справедливо, когда совершается преступление в отношении личности, когда ребёнка избивают, бросают. Но здесь она не совершала намеренно это ДТП, чтобы причинить вред дочери, — поясняет Иванов. — В отношении неумышленных преступлений это правило не может быть применено».

Мгновения на решение

В феврале 2021 года Софроновы обжаловали решение Канашского райсуда в Верховном суде Чувашской Республики, но безрезультатно.

Семья обратилась в кассационный суд и заказала в апреле 2021 года исследование записи в Ульяновской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции РФ.

Согласно заключению экспертизы (имеется в распоряжении RT), у Софроновой было не восемь, а около двух секунд на реагирование, когда она увидела на своей полосе встречный автомобиль.

«Время с момента гарантированного обнаружения ТС и до начала смещения вправо составляет 1,78 секунды, — сообщается в документе. — Время с момента смещения ТС вправо и до разъезда ТС и ТС2 составляет 1,3 секунды».

Экспертиза также установила, что у Софроновой не было технической возможности избежать столкновения путём торможения и правил ПДД она не нарушала.

По словам Софроновой, они надеялись, что это заключение поможет ей доказать свою невиновность. Но 22 сентября 2021 года судебная коллегия шестого кассационного суда общей юрисдикции вынесла неожиданный вердикт.

Согласно определению суда (имеется в распоряжении RT), суд не стал рассматривать государственную экспертизу, так как «она была предметом рассмотрения судов первой и второй инстанции».

«Акт экспертного исследования от 16 апреля 2021 года как доказательство её невиновности не может быть признан обоснованным, поскольку данный акт был приобщён к кассационной жалобе и был предметом оценки судами первой и апелляционной инстанций», — утверждается в определении.

«Я была поражена таким ответом. Когда были первые суды, этой экспертизы ещё не было. Мы обратились в Ульяновск уже позже. Почему они так посчитали, неизвестно», — недоумевает Софронова.

Сроки прошли

По словам женщины, она пыталась добиться привлечения лихача хотя бы к административной ответственности за выезд на встречную полосу движения. Но ОГИБДД ОМВД России по Канашскому району отказало в возбуждении дела об административном правонарушении в связи с истечением сроков давности.

«В соответствии с ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьёй, по истечении трёх месяцев) со дня совершения административного правонарушения», — говорится в определении.

Сейчас Софронова должна выплачивать компенсацию материального ущерба родственникам погибшей женщины в размере 1 млн 600 тыс. рублей.

© фото из личного архива

При этом сама она до сих пор не восстановилась после травм.

«Я стала инвалидом и потеряла работу. Мне требуются дорогие лекарства. Но половину пособий забирают судебные приставы, — рассказывает Софронова. — У меня до сих пор в голове не укладывается: из-за какого-то человека моя дочь и я серьёзно пострадали, а теперь я ещё должна садиться в тюрьму и выплачивать огромные деньги. Это несправедливо».

Женщина намерена обратиться в Верховный суд РФ, чтобы добиться пересмотра дела и доказать свою невиновность. RT продолжит следить за развитием событий.