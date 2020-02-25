Не было такого? Военкор напомнил о норвежских бойцах СС и отказе собственной страны признать их

Автор Тelegram-канала "Русский тарантасъ" военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин припомнил рассказ на фоне активных учений НАТО "Защитник Европы - 2020". В ходе манёвров 18 стран альянса отработают быструю переброску сил к границам России.

"Стоит вспомнить о последствиях крайнего "Дранг нах Остен" ("Натиск на Восток". - Ред.)", - пишет Стешин.

По его данным, в 2001 году руководитель поискового отряда "Уголёк" позвонил в консульство Норвегии и сообщил об обнаружении норвежского воинского захоронения легиона СС - 180 могил.

"Это рядом с городом, под Пулковом, можно подъехать на легковой машине. Мы сейчас на месте и будем там до вечера. Проблем с эксгумацией и опознанием нет, мы нашли угловую могилу, в ней бутылка со схемой всего захоронения", - отмечается в материале.

Однако дипломаты отреагировали неожиданно.

"Извините, граждане Норвегии не принимали участия в боевых действиях на стороне Германии, до свидания", - заявили они.