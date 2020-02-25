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Не было такого? Военкор напомнил о норвежских бойцах СС и отказе собственной страны признать их

25 февраля 2020, 20:39  •  15 • В мире
Военкор Дмитрий Стешин напомнил о рассказе поисковиков, обнаруживших захоронение норвежских бойцов СС, и отказе консульства страны их признавать.
Автор Тelegram-канала "Русский тарантасъ" военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин припомнил рассказ на фоне активных учений НАТО "Защитник Европы - 2020". В ходе манёвров 18 стран альянса отработают быструю переброску сил к границам России.
"Стоит вспомнить о последствиях крайнего "Дранг нах Остен" ("Натиск на Восток". - Ред.)", - пишет Стешин.
По его данным, в 2001 году руководитель поискового отряда "Уголёк" позвонил в консульство Норвегии и сообщил об обнаружении норвежского воинского захоронения легиона СС - 180 могил.
"Это рядом с городом, под Пулковом, можно подъехать на легковой машине. Мы сейчас на месте и будем там до вечера. Проблем с эксгумацией и опознанием нет, мы нашли угловую могилу, в ней бутылка со схемой всего захоронения", - отмечается в материале.
Однако дипломаты отреагировали неожиданно.
"Извините, граждане Норвегии не принимали участия в боевых действиях на стороне Германии, до свидания", - заявили они.

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