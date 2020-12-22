«Не было бы возможным без поддержки иностранных спецслужб»: в ФСБ назвали провокацией «расследование» Навального

Федеральная служба безопасности назвала «расследование» Алексея Навального о якобы обстоятельствах его «отравления» провокацией, проработанной при поддержке иностранных спецслужб. Там также назвали подделкой видеоролик «телефонного разговора» с сотрудником службы безопасности.

Федеральная служба безопасности назвала «расследование» Алексея Навального о якобы обстоятельствах его «отравления» провокацией, проработанной при поддержке иностранных спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Размещённое А. Навальным в сети интернет так называемое «расследование» о якобы предпринятых в отношении него действиях представляет собой спланированную провокацию, направленную на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов федеральной службы безопасности, осуществление которой не было бы возможным без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Там также назвали подделкой видеозапись «телефонного разговора» Навального с якобы одним из сотрудников спецслужбы.

«Использование способа подмены номера абонента — известный приём иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора», — отметили в ФСБ.

Ведомством организована проверка, по результатам которой будет дана процессуальная оценка.

Ранее CNN, Bellingcat, The Insider и Der Spiegel представили материалы, где утверждалось, что к инциденту с «отравлением» Алексея Навального якобы причастны сотрудники ФСБ. 21 декабря сам блогер заявил, что ему удалось дозвониться до «военного химика Константина Кудрявцева», представившись помощником секретаря Совета безопасности и экс-директора ФСБ Николая Патрушева.

17 декабря в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал распространение утверждений об «участии» ФСБ в «отравлении» Навального «одной из форм информационного противоборства».

«Это легализация, это не какое-то расследование, это легализация материалов американских спецслужб», — отметил президент.

Путин обратил внимание, что блогер пользуется поддержкой американских спецслужб, добавив, что «это не значит, что его нужно травить». Российский лидер напомнил, что «дал команду выпустить его на лечение в Германию» сразу же, как к нему обратилась супруга блогера.

Глава государства в очередной раз подчеркнул, что Россия готова к расследования произошедшего, и обратил внимание на отказы Германии предоставить какие-либо доказательства применения в отношении блогера отравляющего вещества «Новичок».

«Вы можете мне объяснить, почему нам до сих пор, несмотря на многократные запросы Генеральной прокуратуры Российской Федерации, до сих пор даже официального заключения не дают? Власти Германии передали весь материал в Организацию по запрещению химического оружия, они тоже нам ничего не дают, ссылаясь на то, что Германия запретила им давать какую-либо информацию. А Германия говорит: возьмите всю информацию там», — сообщил Путин.

Об отсутствии ответа от Организации по запрещению химического оружия на запрос Москвы об оказании технического содействия по инциденту с Навальным, направленный ещё 1 октября, заявили и в российском Министерстве иностранных дел. В ведомстве пояснили, что предлогом для отказа стало отсутствие согласия немецких властей на «полноформатное взаимодействие экспертов этой структуры с российскими профильными специалистами».

«Организация оказалась вновь «в заложниках» у тех, кто упорно стремится использовать её в своих геополитических интересах. В результате доверия у нас к ОЗХО всё меньше», — подчеркнули в МИД.

16 декабря глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал ущербными попытки Запада обвинить Россию в отравлении Алексея Навального, а также обратил внимание, что западные страны не хотят выполнять международно-правовые нормы, когда речь идёт об установлении фактов.

«Логика здесь такая: вот, дескать, мы объявили, например, новые факты про отравление Навального, которые были обнаружены германскими спецслужбами, а Москва уже два дня молчит. Раз молчит, значит, виновата. Ущербность такого подхода, по-моему, очевидна любому вменяемому человеку», — констатировал министр.

В октябре главы МИД стран Европейского союза согласовали введение санкций в отношении России из-за ситуации с Навальным. Российская сторона неоднократно высказывала готовность провести тщательное расследование и запрашивала у Германии доказательства отравления блогера, но не получила ответа.