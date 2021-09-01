Не были, но осуждаем: в ООН подготовили доклад о "нарушениях прав человека" в Крыму

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш опубликовал доклад о нарушениях прав человека в Крыму. В основу документа легли выводы дистанционного наблюдения за жизнью полуострова.

Доклад, который подготовили для генсека ООН Антониу Гуттереша, опирается на материалы, собранные с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года. Причём сами аналитики в Крыму так и не побывали, так как Генассамблея ООН не признаёт Крым в качестве полноправного региона России. А значит, приехать на полуостров и собрать факты на месте они не смогли. Миссия занималась сбором информации дистанционно, находясь на территории Украины. Видимо, именно там они нашли "жертв предполагаемых нарушений прав человека в Крыму", которых и опросили, вместе с родственниками и адвокатами, как указано в докладе. Также были указаны в качестве источников судебные документы, официальные отчёты, открытые источники. На предложение взаимодействия с МИДом России и приглашение делегации ООН в Крым был получен отказ в уклончивых формулировках, сообщает РИА Новости.

В самом докладе перечислены нарушения, впрочем, некоторые из них не сопровождаются надлежащими документами. Например, сказано о якобы совершенных нарушениях судебных процедур в отношении лиц, считающимися противниками российских властей в Крыму. В отношении их были проведены заочные судебные заседания с привлечением анонимных свидетелей, что не давало защите возможности их опросить.

Более эпично выглядит раздел о похищениях и пытках. В докладе указано, что зафиксировано 43 случая насильственного исчезновения людей с 2014 года, среди них 39 мужчин и 4 женщины. Расследования по этим случаям не ведутся. Но какие люди, когда и где исчезли, в докладе не упоминается, справки не прилагаются.

Такая же ситуация и с якобы имевшими случаями пыток сотрудниками ФСБ. Миссия описала 6 случаев жестокого обращения и пыток. Им подверглись 5 мужчин и 1 женщина. Но опять же - ни документов, ни справок.

Точно такие же "доказательства" озвучены по поводу обысков. 61 случай, причём в них фигурируют или крымские татары, или "Свидетели Иеговы"*. Два последних нарушения - запрет на деятельность Меджлиса крымско-татарского народа** и призыв жителей Крыма на службу в российскую армию.

На основании бездоказательных рассказов генсек ООН Антониу Гутерреш призвал власти России начать выполнять нормы международного права в части абсолютного запрета пыток, провести независимое и беспристрастное расследование и разрешить проводить мирные собрания, видимо, и запрещённым организациям в том числе.

Но к правительству Украины генсек ООН тоже обратился, призвав обеспечить жителей Крыма доступом к украинским госуслугам независимо от их регистрации в качестве внутренне перемещённых лиц.

*"Свидетели Иеговы" - экстремистская организация, деятельность которой в России запрещена.

**Меджлис крымско-татарского народа - экстремистская организация, деятельность которой в России запрещена.