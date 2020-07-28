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Не бунтари, а робкие зайки: Соловьёв напомнил, как "защитников свободы" в США вызывали на ковёр
28 июля 2020, 21:05 • 109 • Политика
YouTube заблокировал аккаунт телеканала Царьград. "Когда нам пытаются сказать: ну, слушайте, что вы хотите, государство ни при чём, это же частная компания - мы хорошо помним, как руководителей якобы частных компаний вызывали на ковёр, в частности, в разнообразные государственные структуры Соединённых Штатов Америки и как они там себя вели, как зайки, тихо и спокойно выполняя любое указание", - прокомментировал ситуацию телеведущий Владимир Соловьёв.
Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала Царьград. Вероломные действия западной IT-корпорации прокомментировал российский телеведущий Владимир Соловьёв.
Он вспоминает, как Запад любил рассказывать о себе как об образце свободы слова и журналистики. Часто цитировали Вольтера: "Я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше право их высказывать". Однако теперь всё это куда-то делось.
В этой связи телеведущий вспоминает старую шутку: "Демократия - это власть демократов. А если к власти приходят представители другой партии, то нет-нет-нет, мы этого не допустим, как говорят демократы". И то, что они творят сейчас, - это нарушение их собственных базовых принципов. Если были какие-то претензии к каналу Царьграда, то почему их не предъявили? Почему сделали без всякого предупреждения?
Однако в связи с ситуацией имеются вопросы и к российским властям, отмечает телеведущий. Что они собираются сделать и как собираются защищать? Ведь не только Царьград, но и ряд других СМИ, и уже не первый раз, подвергаются такого рода блокировкам, напоминает Соловьёв.
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