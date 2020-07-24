«Не будут вступать ни в какие договорённости»: как США намерены усилить военное соперничество в космосе с Россией и КНР

Дональд Трамп назвал созданные в 2019 году Космические войска США одним из достижений своего президентства. По словам американского лидера, появление этого вида вооружённых сил позволяет не допустить господства России и Китая в орбитальном пространстве. Ранее глава Белого дома и американские генералы неоднократно отмечали отставание Вашингтона от Москвы и Пекина. Кроме того, Соединённые Штаты регулярно выступают с обвинениями в адрес РФ и КНР в милитаризации космоса. Однако, как полагают эксперты, подобная риторика служит лишь своеобразным прикрытием для размещения в космосе американского ударного вооружения.

Дональд Трамп в телефонном интервью телеканалу Fox News назвал создание Космических войск в структуре американской армии одним из своих главных достижений на посту президента США.

«Уже после вступления на пост президента я понял, что такие войска нам нужны, потому что Россия и Китай претендовали на космическое господство. Мы не можем позволить этого. Теперь господствовать в космосе будем мы. Они не слишком рады образованию наших Космических войск, но теперь такие войска у нас есть», — сказал Трамп.

«Пространство для ведения боевых действий»

Космические войска Соединённых Штатов (United States Space Force, USSF) как отдельный вид ВС были учреждены в 2019 году по инициативе главы Белого дома. Их появление привело к изменению структуры вооружённых сил страны впервые с 1947 года, когда были сформированы ВВС США.

Решению главы Белого дома о создании USSF предшествовали совещания с высокопоставленными военными. Часть из них выступила против этой инициативы, предполагавшей вывод Космического командования из подчинения Военно-воздушных сил.

Критики указывали на то, что появление нового вида вооружённых сил усложнит систему управления войсками, увеличит бюрократическую волокиту и расходы. При этом сторонники идеи Трампа настаивали на том, что наличие Космических войск повысит эффективность военного освоения внеземного пространства.

В частности, директор NASA Джим Брайденстайн считает, что новый вид ВС позволит Соединённым Штатам защитить свою орбитальную группировку, предотвратив тем самым возможное отключение энергосети и банковской системы страны. По его словам, потенциальные противники США якобы называют космос «американской ахиллесовой пятой».

При этом политологи считают, что идея оформления Космических войск как отдельного вида вооружённых сил во многом «недееспособна».

«Очень сложно разграничить функционал военных таким образом, чтобы они занимались исключительно космосом. Ведь сейчас всё взаимосвязано и работает в комплексе. К тому же по мере развития технического прогресса стирается граница между воздушным и космическим пространствами», — пояснил в беседе с RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

Стоит отметить, что Трамп объяснил необходимость формирования USSF отставанием США от России и Китая. Глава Белого дома, как и американские генералы, рассматривает орбиту как такое же «пространство для ведения боевых действий, как земля, воздух и море».

Президент США уверен, что USSF не позволит оспорить «превосходство Америки в космосе». Власти Соединённых Штатов неоднократно обвиняли Россию и Китай в том, что они якобы милитаризуют космос. В частности, в Вашингтоне обеспокоены разработкой противоспутникового оружия и новых орбитальных аппаратов, способных, как уверяют американские политики, выводить из строя другие спутники.

23 июля командующий Космическими войсками генерал Джон Рэймонд обвинил Россию в испытании противоспутникового оружия, под которым подразумевается спутник «Космос-2543». Глава USSF утверждает, что недавно этот аппарат якобы проводил манёвры рядом с американским орбитальным объектом.

Американский космический аппарат

© U.S. Department of Defense

При этом в середине июля Минобороны РФ официально уведомило о том, что Россия успешно испытала новый аппарат-инспектор. Он провёл «обследование с близкого расстояния одного из отечественных спутников с использованием специализированной аппаратуры малого космического аппарата».

С аналогичными претензиями со стороны Вашингтона Москва столкнулась в феврале текущего года. Власти Соединённых Штатов заявили, что российский аппарат «Космос-2542» якобы «преследовал» американский спутник USA-245 (КН-11).

Комментируя обвинения Вашингтона, в МИД РФ уточнили, что движение отечественного аппарата «не представляло угрозы для американского космического объекта и, главное, не нарушало никаких норм и принципов международного права». В ведомстве в очередной раз призвали американскую сторону прекратить провоцировать гонку вооружений в космосе и не превращать его в новое поле военного противостояния.

США выражали недовольство деятельностью России в космосе в апреле 2020-го. Тогда Джон Рэймонд рассказал, что РФ испытала ракету спутникового перехвата. В этом же месяце в ходе видеоконференции, организованной Институтом Митчелла, глава USSF заявил, что США продолжают терять превосходство во внеземном пространстве. В то же время он выразил надежду, что ситуацию удастся исправить с сохранением курса на увеличение военных расходов.

«Мы управляем критически важным космическим потенциалом, и нам необходимо быть в состоянии его защитить. Сейчас я спокоен: мы располагаем защитным и оборонным потенциалом, но меня больше беспокоит наша способность действовать оперативно и упреждать угрозу. Очевидно, что другие страны нас догоняют», — сказал командующий USSF.

В 2019 году, пребывая в должности главы Космического командования ВВС США, Рэймонд подготовил доклад, в котором говорилось, что Россия и Китай достигли серьёзных успехов в развитии передовых военных технологий, получив таким образом ресурсы для соперничества с Соединённым Штатами в космосе.

«Потенциальные противники могут угрожать нашему использованию космического пространства на многих типах орбит. И вскоре будут способны поставить под угрозу совокупный космический потенциал США на всех типах орбит», — говорилось в документе.

На этапе милитаризации

Как полагают эксперты, обвинения в адрес Москвы и Пекина по поводу милитаризации космоса служат политическим и информационным прикрытием для развёртывания США на орбите полноценной военной инфраструктуры, в том числе средств поражения.

Так, в планах Пентагона — разработка автономной орбитальной космической станции, на которой, как допускают военные специалисты, могут быть размещены боевые комплексы и средства управления космическими объектами, включая орбитальный самолёт Boeing Х-37 (Х-37B).

Этот аппарат представляет собой экспериментальное беспилотное судно, способное совершать продолжительные полёты в космосе. Первый пуск состоялся в апреле 2010 года. В мае 2020-го орбитальный самолёт отправился в свою шестую по счёту миссию.

Пентагон не раскрывает информацию о военных задачах, которые выполняет космолёт, однако в экспертном сообществе сложилось мнение, что Boeing Х-37 стал неотъемлемой частью программы США по милитаризации космоса и способен уничтожать спутники иностранных государств.

Военнослужащие Космического командования США

Twitter

© @ArmedwScience

В комментарии RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман выразил уверенность, что американское руководство продолжит наращивать усилия по дальнейшей милитаризации орбитального пространства.

«Соединённые Штаты ясно дали понять всему мировому сообществу, что они не будут вступать ни в какие договорённости, в том числе по военному освоению космоса. Поэтому Вашингтон игнорирует призывы России и Китая сесть за стол переговоров для недопущения гонки вооружений и милитаризации орбитального пространства», — констатировал Фельдман.

Аналогичной точки зрения придерживается Алексей Подберёзкин. По его прогнозу, Вашингтон будет наращивать финансирование военных космических программ. В то же время аналитик сомневается, что поставленные перед USSF задачи по достижению превосходства могут быть реализованы.

«На первый взгляд, идея Трампа по вычленению Космических войск из структуры ВВС понятна, так как позволяет концентрировать в этом сегменте больше денег и в итоге начать размещать в космосе ударные системы. Однако с организационной точки зрения у американцев наверняка возникнет немало проблем. Кроме того, ни Россия, ни Китай явно не собираются уступать США лидерство в космосе», — подчеркнул Подберёзкин.