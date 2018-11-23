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«Не буду принят. Зачем мне это?»: Шнуров рассказал, почему не дает концерты на Украине
23 ноября 2018, 10:24 • 110 • Политика
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал, почему не выступает с гастролями на Украине. Он заявил, что если даст концерт на Украине, ни Москва, ни Киев этому не обрадуются. «Не буду принят. Зачем мне это?» - резонно спрашивает Шнур.
Также певец заявил, что не согласен с тем, кто призывает поддерживать связи с соседней страной и не поддаваться никаким политическим влияниям.
«Я так не считаю. Если я туда поеду, то, во-первых, буду не особенно принят там, во-вторых, не особенно принят здесь после, - говорит Шнур. - Зачем мне это?»
Напомним, что год назад его внесли в базу «Миротворца» из-за того, что он выступал с концертом в Севастополе.
Цитирует Сергея Шнурова «Россия в глобальной политике».
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