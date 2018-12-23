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Не буду министром, не готов стать президентом: Кадыров рассказал о желании завершить карьеру на посту главы Чечни

23 декабря 2018, 02:24  •  58 • Политика
Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о своих дальнейших карьерных планах. Политик не хочет становиться президентом или министром.
Глава Чечни Рамзан Кадыров планирует завершить свою карьеру на текущей должности руководителя региона.
По словам политика, он не намерен занимать пост в руководстве страны или принимать портфель федерального министра, так как "не такого уровня человек".
"Хочу закончить свою карьеру, будучи руководителем региона", - поведал Кадыров в интервью журналистам*.
Напомним, Рамзан Кадыров возглавляет Чеченскую Республику с 2007 года. С тех пор он успешно переизбирался три раза подряд, неизменно набирая большой процент голосов.
Однако осенью 2017 года политик заговорил о необходимости поиска преемника.
* Москва 24

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