Не будем защищать историю - не сможем отстоять границы: Безпалько поддержал идею изменить преамбулу Конституции

В Конституции России стоит расширить преамбулу, в которой говорится о том, что многонациональный народ страны "чтит память предков, передавших любовь и уважение к Отечеству". Такое мнение в интервью Царьграду озвучил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Как пояснил эксперт, Российская Федерация является наследницей не только Советского Союза, но ещё и Российской Империи, Московской Руси, Древней Руси и так далее. Поэтому логично, что тысячелетняя история страны нуждается в защите. Дело в том, что борьба за историю давно рассматривается в плоскости политической борьбы и сражений за будущие границы.

"Если мы не будем защищать историю, то мы не будем защищать наше нынешнее политическое состояние. Наше нынешнее молодое поколение не сможет защитить политику, которую мы хотим проводить самостоятельно, и даже наши политические границы", - подчеркнул эксперт.

Безпалько также поддержал высказывания главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и сопредседателя рабочей группы по изменениям в Конституцию Андрея Клишаса. Тот сообщил, что сразу несколько сенаторов предложили изменить преамбулу Основного закона, прописав необходимость сохранения исторической памяти и противодействия фальсификации. Учитывая это, в Совфеде пообещали детально рассмотреть идею.

Богдана Безпалько беспокоят процессы в Европе, когда Польша обвиняет СССР в развязывании Второй мировой войны наравне с нацистской Германией, а многие памятники солдатам-освободителям сносятся.

"Я очень надеюсь, что норма по защите нашей исторической памяти будет внесена в Конституцию. В принципе, в преамбуле есть формулировка "чтя память предков", - поведал он.

Напомним, президент России Владимир Путин последовательно выступает с критикой попыток фальсификации истории на Западе.

"Ставить на один уровень Советский Союз и фашистскую Германию - это верх цинизма! Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, а руководители Франции и Великобритании встречались с Гитлером и бумажки подписывали", - заявил он.

Вместе с этим Путин предупредил лидеров соседних стран, что их отказ от участия в мероприятиях, приуроченных к 75-летию Победы, станет большой ошибкой. Если они отказываются принять участие в торжествах - значит, не уважают павших в годы Великой Отечественной войны.

Как отмечает заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев, в преамбулу Конституции Российской Федерации нужно внести следующие поправки: