Не будем уподобляться писавшим доносы в 1937-м • 101 • Аналитика

Я много раз писал о памяти народа. О той памяти, что даже вопреки нашим политическим взглядам и предпочтениям сегодня заставляет нас склонять головы перед братскими могилами воинов Великой Отечественной, перед Вечным огнем, перед мемориалами, созданными на рубежах обороны.



Когда люди приносят цветы к памятнику павшим в борьбе с фашизмом, никто не спрашивает их о партийной принадлежности, национальности или вероисповедании. Перед могилой солдат войны стоят их потомки. Стоят, отдавая дань памяти их подвигу, их самоотверженности, их героизму. Стоят потомки красноармейцев и рядовых, красных командиров и офицеров, комбригов, комдивов, комкоров и генералов.







Народная память бывает разной

Мы часто вспоминаем наших дедов в канун праздника Победы. Мы с гордостью говорим о том, что дед был простым пехотинцем (танкистом, артиллеристом, летчиком, партизаном и т.д.). Вообще, на войне не героических профессий не бывает. Хоть и говорят иногда фронтовики, что ничего особенного на войне не совершили, мы же прекрасно знаем, что боевые награды просто так не давали.



Это в современных кинофильмах солдаты и офицеры обвешаны наградами, как новогодние елки игрушками, а на войне награды давали действительно за дело. Медаль за оборону, взятие или освобождение какого-либо города стоила дорого. Как признание заслуг солдата. Как знак принадлежности к определенной касте солдат.



Я помню солдат Отечественной не глубокими стариками, а полными сил 50-55-летними мужиками. И тогда первый вопрос при встрече был: «На каком фронте воевал?» А награжденные одинаковыми медалями «За взятие…» встречались как близкие друзья. Хотя видели друг друга впервые.



Но бывает и другая память. Память, о которой предпочитают не вспоминать и не говорить о ней вообще. Вы когда-нибудь видели ветеранов расстрельных команд или их потомков, которые уничтожали предателей, паникеров, шпионов? Вы видели ветеранов заградительных отрядов? Может, вы видели тех, кто писал доносы на сослуживцев? Кто сообщал «кому надо» об антисоветских разговорах среди окопников, о пущенной на раскурку газете с фотографией вождя? А ведь и это было! Память, она такая. Здесь помню, здесь не помню…



А знаете, почему мы предпочитаем не говорить об этих бойцах и командирах, которые делали страшную, но нужную работу? Да просто потому, что потом они шли в бой в общей цепи бойцов и погибали там же. Не шли в теплую казарму на отдых, а ползли на первую линию, на ноль, чтобы идти в атаку вместе со всеми. И медали свои получали точно так же, как и остальные.



Хочу сообщить о враге народа…

Нет, я не про Великую Отечественную. Я про 2020-й год. И не в окопах на передовой, а в столице нашей, в Москве. Именно там в который уже раз завелись клопы. Именно там, повторюсь, в очередной раз призвали сообщать «куда следует» о врагах народа. Причем, самое интересное, сообщать предлагают не о шпионах и диверсантах, а именно о тех, кто имеет своё мнение по вопросам истории. В частности сейчас, об истории войны.



Нас опять призывают общенародно составить «расстрельные списки врагов народа». Правда, пока не призывают к применению высшей меры социальной защиты. Да и списки называют пока всего лишь «черными списками». Причем рекомендации по их созданию нам предлагает, по сообщению журналистов «Известий», Московское бюро по правам человека! Озвучил доклад лично глава бюро по правам человека, член СПЧ Александр Брод.



Цитата из доклада Александра Брода, в которой содержится эта самая рекомендация соответствующим ведомствам и парламенту России:



Перейти к составлению «черных списков» политиков, историков, запятнавших себя реабилитацией нацизма, выпадами в адрес Красной армии и СССР в годы Второй мировой войны. Провести детальную инвентаризацию памятных мест и мемориалов советским воинам.

Составить «красную книгу» памятников и мемориалов, а также активизировать выработку совместных резолюций, осуждающих расизм, ксенофобию, пропаганду национализма, нацизма, отрицание Холокоста, и активизировать привлечение вандалов к уголовной ответственности».

Сколько же раз я видел эти списки «врагов народа»/ По любому поводу. От любой общественной или вообще какой-то «левой» организации. Список людей, которых любой «честный патриот» просто обязан презирать. Бросать в них камни и мазать фекалиями двери их квартир. Государство и закон — это для других. Для врагов народа же — только народный гнев и народная месть!



Как «народ» списки составляет

Вспомнились московские списки августа 2011 года. Для большинства читателей, живущих далеко от Москвы, в это время никаких серьезных событий вроде бы и не происходило. Только москвичи помнят эпопею со строительством новой автострады Москва — Санкт-Петербург через Химкинский лес.



Именно тогда активисты (знакомое слово, не правда ли?) движения в защиту Химкинского леса призвали россиян составлять «черные списки людей, действующих в ущерб граждан России и в нарушение закона». Любой желающий должен опубликовать свой список на доступных интернет-площадках и оглашать его на публичных акциях. Коррупция должна «обрести лицо»!







И ведь обрела. Люди с удовольствием начали указывать на коррупционеров. Причем доказывать их вину никто не считал нужным. «Я так сказал, значит, так оно и есть!» Навскидку приведу только список «московских коррупционеров», которые ночами не спали, обдумывая, как бы уничтожить Химкинский лес. Про прямую трассу они, естественно, не думали, по мнению активистов. Должности «коррупционеров» называю на тот момент.



Итак, тогдашний премьер-министр Владимир Путин, министр транспорта РФ Игорь Левитин, председатель комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, природопользованию и экологии Наталья Комарова, заместитель председателя правительства РФ Сергей Иванов, генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, министр природных ресурсов и экологии РФ Юрий Трутнев, судья Верховного суда РФ Николай Романенков, губернатор Московской области Борис Громов, глава администрации г. о. Химки Владимир Стрельченко и многие др. Кстати, в Петербурге тоже составили такой список. Естественно, во главе команды коррупционеров была Валентина Матвиенко, подпертая целой группой прокуроров и милиционеров.



Или другой пример. Многие читатели помнят знаменитый список «врагов народа» от культуры, составленный в 2014 году московским юристом Антоном Сорвачевым. Назывался этот список достаточно громко: «Черный список поддержавших нацистов на Украине». Если честно, то я бы тем людям, которые перечислены в списке, руки не подал. Мне действительно противен нацизм, мне противно то, что происходит на Украине. Но ещё более противны наши сограждане, которые открыто это поддерживают.



Ладно, Андрей Макаревич или Анатолий Пашинин. Один несет бред, второй поехал убивать республиканцев. Но согласитесь, Собчак, которая стала «врагом народа» только потому, что публично попросила Путина лишить её российского гражданства, или Наташа Королева, в гости к которой приезжали земляки, оказавшиеся активистами «майдана», выглядят несколько смешно.



Особенно меня тогда поразил наш «враг», известный репер Noize MC. Представляете, выступал во Львове под украинским флагом. Ну и это ерунда. Можно простить. А вот выступление на фестивале «Кубана» простить нельзя. Представляете, хотел что-то там сказать про Украину, а ему отключили микрофон. Так он разделся догола и продолжил выступать голым! Будущее Сирии: «буферная зона» от Турции до Израиля или суверенное государство



А ведь есть ещё Ротару, которая не захотела стать гражданкой России, есть Волочкова, для которой «Крым не Россия», есть стилист Зверев, который ездил в Киев на «майдан» посмотреть… Теперь простой вопрос: зачем этот список составлялся? Чтобы я их ненавидел? Ну и что случится, если я их буду ненавидеть? Прошло пять лет, а они как торчали каждый праздник на экране моего телевизора, так и торчат. А на их концерты я не пойду вне зависимости от того, состоит в списках этот артист или нет. У меня другой критерий: нравится — не нравится.



Почему патриоты становятся радикалами

Вы не обращали внимание на то, как просто можно манипулировать патриотами? Как просто скатиться от патриотизма к радикальному патриотизму? Как незаметно для самого себя вдруг обнаружить, что ты уже в стане врагов?



Те мальчишки и девчонки, которые выходят на несанкционированные митинги и шествия против власти и государственного строя России, на самом деле чувствуют себя патриотами. Они действительно за Россию. Они хотят построить государство счастья. И не понимают, почему даже родители их не понимают. Почему их всячески обзывают.



Что же такое радикальный патриотизм? Увы, при схожем названии он не имеет никакого отношения к патриотизму. Просто потому, что в его основе лежат протестные настроения. А что такое протестные настроения? Это не что иное, как недовольство чем-то, обида на что-то. Если угодно, это некий комплекс неполноценности. Почему я живу так, а вот он по-другому.



А дальше происходит то, что нам успешно демонстрирует, например, Алексей Навальный. Молодежный патриотизм, общественные настроения, он успешно трансформирует в настроение толпы. А чего хочет толпа? Толпа хочет вождя. Толпа хочет «сильной руки», которая наведет порядок. Сплоченность, если угодно, солидарность толпы никак не связана с народом и страной. Она деструктивна.



Чтобы понять, что в бочке был мёд, нужно кинуть туда ложку дегтя

То, что продемонстрировал нам Александр Брод, как раз и есть радикальный патриотизм. Ведь в докладе действительно есть «мёд». Вполне правильные и понятные всем мысли:



«С помощью дискредитации СССР, уравнивания коммунизма с фашизмом и нацизмом происходит вытеснение памяти о Второй мировой войне мифом о великой победе в ней коллективного Запада, где историческая Россия однозначно рассматривается в качестве стороны зла. Как следствие, утверждение о неправомерности занятия ей места постоянного члена Совета Безопасности ООН».

Кто-то будет спорить с этим утверждением? Мы неоднократно об этом писали и обсуждали на форумах. Если отбросить нюансы, то именно такая точка зрения отстаивалась большинством. Возвращаясь к началу материала, отметим: мы — потомки победителей. Мы чувствуем себя победителями. И этого ощущения у нас не отнять.



«Чем ближе юбилей Победы, тем чаще мы фиксируем случаи искажения исторической памяти и вандализма. Наиболее последовательно с символами Победы борются политические деятели из государств Центральной и Восточной Европы, в первую очередь Польши, Чехии, Украины, стран Балтии».

И с этим утверждением не поспоришь. Увы, под знаменем демократии и преклонения перед Западом к власти в этих государствах пришли потомки тех, с кем воевали наши деды. Потомки бандеровцев, лесных братьев, Армии Крайовой и прочих… Да, большая часть населения этих стран переформатирована. Да, нас ненавидят многие. Просто потому, что мы победители, а они, даже при всех экономических и прочих достижениях, побежденные. Комплекс слабака, который увидел раненого силача…



Бить надо не за разговоры, бить надо за дела. А на разговоры надо отвечать разговорами. Самое страшное оружие для врунов — правда. Мы же это уже недавно видели. Когда президент России рассказал правду о некоторых событиях в Польше. Правду с документами и рассказами очевидцев.



Составлять «черные списки», «расстрельные списки», списки неблагонадежных и прочие не стоит. Есть государство. Есть закон. Есть органы, которые обязаны этим заниматься. Если они не справляются, то надо их менять. Привыкли мы почему-то к тому, что выборы всегда неправильные, чиновники всегда коррупционеры, бизнесмены всегда воры и так далее. А почему? Кто же тогда те, кто их выбирает или назначает?



Может, стоит оставаться людьми, а не становиться потомками тех, кто когда-то написал несколько миллионов доносов в НКВД в предвоенные годы? Я много раз писал о памяти народа. О той памяти, что даже вопреки нашим политическим взглядам и предпочтениям сегодня заставляет нас склонять головы перед братскими могилами воинов Великой Отечественной, перед Вечным огнем, перед мемориалами, созданными на рубежах обороны.Когда люди приносят цветы к памятнику павшим в борьбе с фашизмом, никто не спрашивает их о партийной принадлежности, национальности или вероисповедании. Перед могилой солдат войны стоят их потомки. Стоят, отдавая дань памяти их подвигу, их самоотверженности, их героизму. Стоят потомки красноармейцев и рядовых, красных командиров и офицеров, комбригов, комдивов, комкоров и генералов.Мы часто вспоминаем наших дедов в канун праздника Победы. Мы с гордостью говорим о том, что дед был простым пехотинцем (танкистом, артиллеристом, летчиком, партизаном и т.д.). Вообще, на войне не героических профессий не бывает. Хоть и говорят иногда фронтовики, что ничего особенного на войне не совершили, мы же прекрасно знаем, что боевые награды просто так не давали.Это в современных кинофильмах солдаты и офицеры обвешаны наградами, как новогодние елки игрушками, а на войне награды давали действительно за дело. Медаль за оборону, взятие или освобождение какого-либо города стоила дорого. Как признание заслуг солдата. Как знак принадлежности к определенной касте солдат.Я помню солдат Отечественной не глубокими стариками, а полными сил 50-55-летними мужиками. И тогда первый вопрос при встрече был: «На каком фронте воевал?» А награжденные одинаковыми медалями «За взятие…» встречались как близкие друзья. Хотя видели друг друга впервые.Но бывает и другая память. Память, о которой предпочитают не вспоминать и не говорить о ней вообще. Вы когда-нибудь видели ветеранов расстрельных команд или их потомков, которые уничтожали предателей, паникеров, шпионов? Вы видели ветеранов заградительных отрядов? Может, вы видели тех, кто писал доносы на сослуживцев? Кто сообщал «кому надо» об антисоветских разговорах среди окопников, о пущенной на раскурку газете с фотографией вождя? А ведь и это было! Память, она такая. Здесь помню, здесь не помню…А знаете, почему мы предпочитаем не говорить об этих бойцах и командирах, которые делали страшную, но нужную работу? Да просто потому, что потом они шли в бой в общей цепи бойцов и погибали там же. Не шли в теплую казарму на отдых, а ползли на первую линию, на ноль, чтобы идти в атаку вместе со всеми. И медали свои получали точно так же, как и остальные.Нет, я не про Великую Отечественную. Я про 2020-й год. И не в окопах на передовой, а в столице нашей, в Москве. Именно там в который уже раз завелись клопы. Именно там, повторюсь, в очередной раз призвали сообщать «куда следует» о врагах народа. Причем, самое интересное, сообщать предлагают не о шпионах и диверсантах, а именно о тех, кто имеет своё мнение по вопросам истории. В частности сейчас, об истории войны.Нас опять призывают общенародно составить «расстрельные списки врагов народа». Правда, пока не призывают к применению высшей меры социальной защиты. Да и списки называют пока всего лишь «черными списками». Причем рекомендации по их созданию нам предлагает, по сообщению журналистов «Известий», Московское бюро по правам человека! Озвучил доклад лично глава бюро по правам человека, член СПЧ Александр Брод.Цитата из доклада Александра Брода, в которой содержится эта самая рекомендация соответствующим ведомствам и парламенту России:Сколько же раз я видел эти списки «врагов народа»/ По любому поводу. От любой общественной или вообще какой-то «левой» организации. Список людей, которых любой «честный патриот» просто обязан презирать. Бросать в них камни и мазать фекалиями двери их квартир. Государство и закон — это для других. Для врагов народа же — только народный гнев и народная месть!Вспомнились московские списки августа 2011 года. Для большинства читателей, живущих далеко от Москвы, в это время никаких серьезных событий вроде бы и не происходило. Только москвичи помнят эпопею со строительством новой автострады Москва — Санкт-Петербург через Химкинский лес.Именно тогда активисты (знакомое слово, не правда ли?) движения в защиту Химкинского леса призвали россиян составлять «черные списки людей, действующих в ущерб граждан России и в нарушение закона». Любой желающий должен опубликовать свой список на доступных интернет-площадках и оглашать его на публичных акциях. Коррупция должна «обрести лицо»!И ведь обрела. Люди с удовольствием начали указывать на коррупционеров. Причем доказывать их вину никто не считал нужным. «Я так сказал, значит, так оно и есть!» Навскидку приведу только список «московских коррупционеров», которые ночами не спали, обдумывая, как бы уничтожить Химкинский лес. Про прямую трассу они, естественно, не думали, по мнению активистов. Должности «коррупционеров» называю на тот момент.Итак, тогдашний премьер-министр Владимир Путин, министр транспорта РФ Игорь Левитин, председатель комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, природопользованию и экологии Наталья Комарова, заместитель председателя правительства РФ Сергей Иванов, генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, министр природных ресурсов и экологии РФ Юрий Трутнев, судья Верховного суда РФ Николай Романенков, губернатор Московской области Борис Громов, глава администрации г. о. Химки Владимир Стрельченко и многие др. Кстати, в Петербурге тоже составили такой список. Естественно, во главе команды коррупционеров была Валентина Матвиенко, подпертая целой группой прокуроров и милиционеров.Или другой пример. Многие читатели помнят знаменитый список «врагов народа» от культуры, составленный в 2014 году московским юристом Антоном Сорвачевым. Назывался этот список достаточно громко: «Черный список поддержавших нацистов на Украине». Если честно, то я бы тем людям, которые перечислены в списке, руки не подал. Мне действительно противен нацизм, мне противно то, что происходит на Украине. Но ещё более противны наши сограждане, которые открыто это поддерживают.Ладно, Андрей Макаревич или Анатолий Пашинин. Один несет бред, второй поехал убивать республиканцев. Но согласитесь, Собчак, которая стала «врагом народа» только потому, что публично попросила Путина лишить её российского гражданства, или Наташа Королева, в гости к которой приезжали земляки, оказавшиеся активистами «майдана», выглядят несколько смешно.Особенно меня тогда поразил наш «враг», известный репер Noize MC. Представляете, выступал во Львове под украинским флагом. Ну и это ерунда. Можно простить. А вот выступление на фестивале «Кубана» простить нельзя. Представляете, хотел что-то там сказать про Украину, а ему отключили микрофон. Так он разделся догола и продолжил выступать голым!А ведь есть ещё Ротару, которая не захотела стать гражданкой России, есть Волочкова, для которой «Крым не Россия», есть стилист Зверев, который ездил в Киев на «майдан» посмотреть… Теперь простой вопрос: зачем этот список составлялся? Чтобы я их ненавидел? Ну и что случится, если я их буду ненавидеть? Прошло пять лет, а они как торчали каждый праздник на экране моего телевизора, так и торчат. А на их концерты я не пойду вне зависимости от того, состоит в списках этот артист или нет. У меня другой критерий: нравится — не нравится.Вы не обращали внимание на то, как просто можно манипулировать патриотами? Как просто скатиться от патриотизма к радикальному патриотизму? Как незаметно для самого себя вдруг обнаружить, что ты уже в стане врагов?Те мальчишки и девчонки, которые выходят на несанкционированные митинги и шествия против власти и государственного строя России, на самом деле чувствуют себя патриотами. Они действительно за Россию. Они хотят построить государство счастья. И не понимают, почему даже родители их не понимают. Почему их всячески обзывают.Что же такое радикальный патриотизм? Увы, при схожем названии он не имеет никакого отношения к патриотизму. Просто потому, что в его основе лежат протестные настроения. А что такое протестные настроения? Это не что иное, как недовольство чем-то, обида на что-то. Если угодно, это некий комплекс неполноценности. Почему я живу так, а вот он по-другому.А дальше происходит то, что нам успешно демонстрирует, например, Алексей Навальный. Молодежный патриотизм, общественные настроения, он успешно трансформирует в настроение толпы. А чего хочет толпа? Толпа хочет вождя. Толпа хочет «сильной руки», которая наведет порядок. Сплоченность, если угодно, солидарность толпы никак не связана с народом и страной. Она деструктивна.То, что продемонстрировал нам Александр Брод, как раз и есть радикальный патриотизм. Ведь в докладе действительно есть «мёд». Вполне правильные и понятные всем мысли:Кто-то будет спорить с этим утверждением? Мы неоднократно об этом писали и обсуждали на форумах. Если отбросить нюансы, то именно такая точка зрения отстаивалась большинством. Возвращаясь к началу материала, отметим: мы — потомки победителей. Мы чувствуем себя победителями. И этого ощущения у нас не отнять.И с этим утверждением не поспоришь. Увы, под знаменем демократии и преклонения перед Западом к власти в этих государствах пришли потомки тех, с кем воевали наши деды. Потомки бандеровцев, лесных братьев, Армии Крайовой и прочих… Да, большая часть населения этих стран переформатирована. Да, нас ненавидят многие. Просто потому, что мы победители, а они, даже при всех экономических и прочих достижениях, побежденные. Комплекс слабака, который увидел раненого силача…Бить надо не за разговоры, бить надо за дела. А на разговоры надо отвечать разговорами. Самое страшное оружие для врунов — правда. Мы же это уже недавно видели. Когда президент России рассказал правду о некоторых событиях в Польше. Правду с документами и рассказами очевидцев.Составлять «черные списки», «расстрельные списки», списки неблагонадежных и прочие не стоит. Есть государство. Есть закон. Есть органы, которые обязаны этим заниматься. Если они не справляются, то надо их менять. Привыкли мы почему-то к тому, что выборы всегда неправильные, чиновники всегда коррупционеры, бизнесмены всегда воры и так далее. А почему? Кто же тогда те, кто их выбирает или назначает?Может, стоит оставаться людьми, а не становиться потомками тех, кто когда-то написал несколько миллионов доносов в НКВД в предвоенные годы? Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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