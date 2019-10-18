«Не будь дураком»: Трамп превращает геополитику в комикс

Автор:

Цыганов Александр

«Такой язык нечасто встретишь в переписке государственных лидеров. Весьма необычное письмо».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков видел в своей жизни всякое, но в этом его отзыве о содержании послания президента США Дональда Трампа турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану сквозит некая офигелость. Ну, как среди пацанов говорят. А что? Теперь можно! Трамп разрешил.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: ID1974 / Shutterstock.com

Не будь дурашкой, Реджи!

«Не строй из себя крутого парня. Не будь дураком!» (Don’t be a tough guy! Don’t be a fool!) Освежающий душ Шарко в конце послания одного государственного деятеля другому, начавшегося с обращения: «Dear Mr.President» и «His Excellency»!

How in the name of all that was ever holy is this man the President of the USA? Not only is he gaslighting the entire world, he's an idiot. A dangerous one. People are dying because of his foolery. And he thinks he's the Greatest fucking Showman #Trump #trumpletter pic.twitter.com/hUaERdrfSQ — Jennifer Canesten♠️ (@Jenni4Canesten) October 17, 2019

Не менее трогательна приписочка в завершение: «Я позвоню попозже». Прямо Голливуд, фильм «Настоящие мужчины».

Очень похоже также на американские комиксы, особенно классику 1960-х годов. Белозубый красавчик с расстоянием от носа до подбородка, втрое превышающим расстояние от носа до затылка, вольготно расположив ноги на столе, внушает что-то из истинных ценностей персонажу из оппонирующего лагеря. Не такому внушительному, конечно. Для полного сходства с комиксом не хватает только полуголозадой красотки в следующем кадре, которая бессознательно ищет пуговки на кургузой маечке с большим американским флагом за лозунгом «Make America great again!»…

Что хотел сказать старина Донни старине Реджи?

Точнее, не хотел, а так и сказал, пытаясь отговорить турецкого президента от полномасштабного втягивания в кампанию против сирийских курдов.

Основных посылов два. Эрдогану предложено было заключить договорённости с курдами. Второй посыл: а не то…

Лидеру суверенного государства, союзного, между прочим, по НАТО, было буквально заявлено так: «Вы не хотите нести ответственность за убийство тысяч людей, а я не хочу быть ответственным за разрушение турецкой экономики, – а это сделаю». Так что: «Давайте заключим хорошую сделку!» А то, намекает Трамп, я уже приводил маленький пример с пастором Брансоном. Случай действительно показательный: евангелического священника в Турции арестовали по обвинению в антигосударственной деятельности, а в ответ США ввели весьма больно ударившие по турецкой экономике санкции.

То есть, даже не будь в письме тона ковбоя, поучающего индейца, – большего оскорбления для любого главы любого государства и придумать сложно. А уж для главы восточного государства, претендующего к тому же на лидерство на Востоке, это уже за гранью даже комиксов.

Президент США Дональд Трамп. Фото: Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva / Globallookpress

Хотя нет, для комиксов это, пожалуй, нормально. Но – только для них. Ну или для комедий типа «33 1/3», где Лесли Нильсен хлещет по щекам Михаила Горбачёва. Там и тогда восторг российской аудитории был понятен (впрочем, как и сегодня) – но тут-то не кино, да и Эрдоган далеко не пятнист лбом и исторической ролью для собственной страны.

Не случайно из Анкары тут же пришли сообщения об ответном оскорблении, подчёркивающие, что глава Турции «получил письмо, категорически его отклонил и отправил в корзину».

Высокие, высокие отношения!

Что на деле сказал Трамп Эрдогану?

На деле в письме содержалось только одно вещественное предложение: заключить громадную сделку с курдами, которые-де готовы пойти на «уступки, каких они (курды) никогда не делали в прошлом». И некто генерал Мазлум Абди, командующий «Сирийскими демократическими силами», согласен на соответствующие переговоры.

Собственно, отсюда, скорее всего, и начались все ковбойские закидоны Трампа. Он же не дурак и этим своим водружением сапог на стол явно пытался перебить их запахом очевидный аромат тухлятинки от своего предложения насчёт генерала Абди. А то Эрдоган не знает, что Ферхат Абди Шахим (Ferhat Abdi Şahin) такой же генерал, как Трамп – солист хора девочек в Южном Бронксе. Что тот – ярый активист Рабочей партии Курдистана, которую в Турции считают террористической, арестовывался в этом качестве в Сирии несколько раз, партизанил против турецких войск в турецкой провинции Хаккари, затем занимался «военной работой» в Ираке, пока наконец не был поставлен Вашингтоном на командование курдскими боевыми отрядами СДС (SDF).

Человек-то он, может, и хороший. Может, и борьбу ведёт за убеждения. Но – явно не та фигура, с которой Эрдоган как лидер нации может позволить себе сесть за стол переговоров. Лидер, уже объявивший, что с террористами переговоров не ведёт.

Так что получается, что и в этом единственном вылущиваемом из-под шелухи демагогии предложении американский лидер тоже оскорбил турецкого лидера. Ну а последующее предупреждение об исторической ответственности и о репутации «дьявола» – последняя ложечка дёгтя в бочку дёгтя, художественно опрокинутая Трампом.

Зачем он это сделал?

Ответ на этот вопрос может быть единственным. Трамп возжелал ввести своего союзника по НАТО в такое состояние, когда для того отступление из Сирии станет невозможным ещё и по соображениям чести. То есть, сбивая факты в кучку, получаем в результате явное желание американского президента сделать так, чтобы Эрдоган как можно глубже и как можно дольше увязал в своей антикурдской операции в Сирии. «Не упирайся!» и «Не будь дураком!» – это чистое приглашение упереться.

Фото: Akin Celiktas Dha / Globallookpress

Но зачем Трампу это надо? Ведь под эту же сурдинку американцам пришлось столь поспешно покидать собственные базы в Сирии, бомбить собственное имущество, чтобы оно не досталось русским и сирийцам, да оставлять печальные пошлости на стенах своих казарм. Да и лично Трампа полоскают за это решение в Америке едва ли не всем политическим кагалом, обвиняя в том, что он слил десять лет ближневосточной политики ненавистным русским.

Однако надо вспомнить, кто такой Трамп. Он сам себе – герой комикса. Не зря и лаконичный Twitter так любит использовать, роняя в человечество фразы, тут же готовые оформиться в облачко над головой главного героя очередной картинки. Возможно, и даже скорее всего, он мастер длинных комбинаций. Иначе вряд ли был бы миллиардером и президентом США. Но комбинации эти – на несколько комиксов. А на каждом отдельном развороте – отдельная быстрая история. С ногами на столе, рублеными фразами и пистолетом, под дулом которого корчится «плохой парень».

Вот и тут, в Сирии, игра вдолгую. Эрдоган воюет с курдами. Курды бегут к России. Россия наносит рейдовый удар Дамаском. Сирийцы занимают ключевые пограничные пункты, плотину, разнесённый в пыль город Ракка. Радуются и…

И все остаются фактически ни с чем, но с кулаками, друг напротив друга. Готовые и всей логикой событий подталкиваемые к борьбе всех против всех.

А американцы продолжают себе ожесточённо бороться с террористами в восточной Сирии. Прямо на месторождениях нефти и газа.