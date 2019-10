«Не будь дураком»: Трамп превращает геополитику в комикс

«Такой язык нечасто встретишь в переписке государственных лидеров. Весьма необычное письмо».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков видел в своей жизни всякое, но в этом его отзыве о содержании послания президента США Дональда Трампа турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану сквозит некая офигелость. Ну, как среди пацанов говорят. А что? Теперь можно! Трамп разрешил.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: ID1974 / Shutterstock.com

Не будь дурашкой, Реджи!

«Не строй из себя крутого парня. Не будь дураком!» (Don’t be a tough guy! Don’t be a fool!) Освежающий душ Шарко в конце послания одного государственного деятеля другому, начавшегося с обращения: «Dear Mr.President» и «His Excellency»!

How in the name of all that was ever holy is this man the President of the USA? Not only is he gaslighting the entire world, he's an idiot. A dangerous one. People are dying because of his foolery. And he thinks he's the Greatest fucking Showman #Trump #trumpletter pic.twitter.com/hUaERdrfSQ