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«Не будь дураком»: Трамп превращает геополитику в комикс
18 октября 2019, 00:54 • 23 • Политика
Даже в Кремле, где знают, как умело вставить в политику острое словцо, малость обалдели от тона письма президента США президенту Турции
Автор:
Цыганов Александр
«Такой язык нечасто встретишь в переписке государственных лидеров. Весьма необычное письмо».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков видел в своей жизни всякое, но в этом его отзыве о содержании послания президента США Дональда Трампа турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану сквозит некая офигелость. Ну, как среди пацанов говорят. А что? Теперь можно! Трамп разрешил.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: ID1974 / Shutterstock.com
Не будь дурашкой, Реджи!
«Не строй из себя крутого парня. Не будь дураком!» (Don’t be a tough guy! Don’t be a fool!) Освежающий душ Шарко в конце послания одного государственного деятеля другому, начавшегося с обращения: «Dear Mr.President» и «His Excellency»!
Не менее трогательна приписочка в завершение: «Я позвоню попозже». Прямо Голливуд, фильм «Настоящие мужчины».
Очень похоже также на американские комиксы, особенно классику 1960-х годов. Белозубый красавчик с расстоянием от носа до подбородка, втрое превышающим расстояние от носа до затылка, вольготно расположив ноги на столе, внушает что-то из истинных ценностей персонажу из оппонирующего лагеря. Не такому внушительному, конечно. Для полного сходства с комиксом не хватает только полуголозадой красотки в следующем кадре, которая бессознательно ищет пуговки на кургузой маечке с большим американским флагом за лозунгом «Make America great again!»…
Что хотел сказать старина Донни старине Реджи?
Точнее, не хотел, а так и сказал, пытаясь отговорить турецкого президента от полномасштабного втягивания в кампанию против сирийских курдов.
Основных посылов два. Эрдогану предложено было заключить договорённости с курдами. Второй посыл: а не то…
Лидеру суверенного государства, союзного, между прочим, по НАТО, было буквально заявлено так: «Вы не хотите нести ответственность за убийство тысяч людей, а я не хочу быть ответственным за разрушение турецкой экономики, – а это сделаю». Так что: «Давайте заключим хорошую сделку!» А то, намекает Трамп, я уже приводил маленький пример с пастором Брансоном. Случай действительно показательный: евангелического священника в Турции арестовали по обвинению в антигосударственной деятельности, а в ответ США ввели весьма больно ударившие по турецкой экономике санкции.
То есть, даже не будь в письме тона ковбоя, поучающего индейца, – большего оскорбления для любого главы любого государства и придумать сложно. А уж для главы восточного государства, претендующего к тому же на лидерство на Востоке, это уже за гранью даже комиксов.
Президент США Дональд Трамп. Фото: Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva / Globallookpress
Хотя нет, для комиксов это, пожалуй, нормально. Но – только для них. Ну или для комедий типа «33 1/3», где Лесли Нильсен хлещет по щекам Михаила Горбачёва. Там и тогда восторг российской аудитории был понятен (впрочем, как и сегодня) – но тут-то не кино, да и Эрдоган далеко не пятнист лбом и исторической ролью для собственной страны.
Не случайно из Анкары тут же пришли сообщения об ответном оскорблении, подчёркивающие, что глава Турции «получил письмо, категорически его отклонил и отправил в корзину».
Высокие, высокие отношения!
Что на деле сказал Трамп Эрдогану?
На деле в письме содержалось только одно вещественное предложение: заключить громадную сделку с курдами, которые-де готовы пойти на «уступки, каких они (курды) никогда не делали в прошлом». И некто генерал Мазлум Абди, командующий «Сирийскими демократическими силами», согласен на соответствующие переговоры.
Собственно, отсюда, скорее всего, и начались все ковбойские закидоны Трампа. Он же не дурак и этим своим водружением сапог на стол явно пытался перебить их запахом очевидный аромат тухлятинки от своего предложения насчёт генерала Абди. А то Эрдоган не знает, что Ферхат Абди Шахим (Ferhat Abdi Şahin) такой же генерал, как Трамп – солист хора девочек в Южном Бронксе. Что тот – ярый активист Рабочей партии Курдистана, которую в Турции считают террористической, арестовывался в этом качестве в Сирии несколько раз, партизанил против турецких войск в турецкой провинции Хаккари, затем занимался «военной работой» в Ираке, пока наконец не был поставлен Вашингтоном на командование курдскими боевыми отрядами СДС (SDF).
Человек-то он, может, и хороший. Может, и борьбу ведёт за убеждения. Но – явно не та фигура, с которой Эрдоган как лидер нации может позволить себе сесть за стол переговоров. Лидер, уже объявивший, что с террористами переговоров не ведёт.
Так что получается, что и в этом единственном вылущиваемом из-под шелухи демагогии предложении американский лидер тоже оскорбил турецкого лидера. Ну а последующее предупреждение об исторической ответственности и о репутации «дьявола» – последняя ложечка дёгтя в бочку дёгтя, художественно опрокинутая Трампом.
Зачем он это сделал?
Ответ на этот вопрос может быть единственным. Трамп возжелал ввести своего союзника по НАТО в такое состояние, когда для того отступление из Сирии станет невозможным ещё и по соображениям чести. То есть, сбивая факты в кучку, получаем в результате явное желание американского президента сделать так, чтобы Эрдоган как можно глубже и как можно дольше увязал в своей антикурдской операции в Сирии. «Не упирайся!» и «Не будь дураком!» – это чистое приглашение упереться.
Фото: Akin Celiktas Dha / Globallookpress
Но зачем Трампу это надо? Ведь под эту же сурдинку американцам пришлось столь поспешно покидать собственные базы в Сирии, бомбить собственное имущество, чтобы оно не досталось русским и сирийцам, да оставлять печальные пошлости на стенах своих казарм. Да и лично Трампа полоскают за это решение в Америке едва ли не всем политическим кагалом, обвиняя в том, что он слил десять лет ближневосточной политики ненавистным русским.
Однако надо вспомнить, кто такой Трамп. Он сам себе – герой комикса. Не зря и лаконичный Twitter так любит использовать, роняя в человечество фразы, тут же готовые оформиться в облачко над головой главного героя очередной картинки. Возможно, и даже скорее всего, он мастер длинных комбинаций. Иначе вряд ли был бы миллиардером и президентом США. Но комбинации эти – на несколько комиксов. А на каждом отдельном развороте – отдельная быстрая история. С ногами на столе, рублеными фразами и пистолетом, под дулом которого корчится «плохой парень».
Вот и тут, в Сирии, игра вдолгую. Эрдоган воюет с курдами. Курды бегут к России. Россия наносит рейдовый удар Дамаском. Сирийцы занимают ключевые пограничные пункты, плотину, разнесённый в пыль город Ракка. Радуются и…
И все остаются фактически ни с чем, но с кулаками, друг напротив друга. Готовые и всей логикой событий подталкиваемые к борьбе всех против всех.
А американцы продолжают себе ожесточённо бороться с террористами в восточной Сирии. Прямо на месторождениях нефти и газа.
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