«Не брат ты мне»

Сегодня Зеленский созывает Совбез – решать, как быть с Донбассом. Примечательно, что заседание СНБО пройдёт сразу после того, как глава государства и силовики встретятся с американским послом Уильямом Тейлором. Американцы советуют Зеленскому заморозить конфликт, ибо, по их убеждению, размораживание приведёт к «заражению» всей страны бациллой сепаратизма. Но в команде Зеленского имеются и другие мнения, так что консолидированного решения пока нет. И появится ли оно к «нормандской встрече»?

Рассуждают «слуги народа» примерно так. Если «снизить градус» противостояния, придётся проводить местные выборы на Донбассе, а также довыборы в Верховную Раду. Теоретически, в этих выборах, помимо местных партий, смогут принять участие и украинские, но нет никаких гарантий, что их поддержат местные избиратели. Всё-таки шесть лет гражданской войны из людской памяти единым махом не вычеркнуть. Таким образом, в Раду от Донбасса пройдут местные – «сепаратисты». А значит, для Киева этот сценарий неприемлем. Ещё один камень преткновения – вопрос о том, кто должен заплатить за восстановление разрушенного войной региона. В Киеве полагают, что заплатить должна Москва. На Донбассе – что Киев.

Непраздный вопрос и разведение войск. На днях в ДНР провозгласили границы народной республики – в границах области до 2013 года. Таким образом, если Украина продолжит отвод, ополченцы совершенно законно смогут занимать освобождённые от оккупационных войск территории. Для Киева это – страшный сон. Получается, они без боя сдают землю, за которую убивали пять лет своих соплеменников. Уполномоченный по Донбассу Сергей Сивохо придерживается мнения, что нужно максимально пойти на уступки народным республикам, но его точку зрения в Совбезе никто не поддерживает. Напротив, Зеленского убеждают, что нужно продолжать проводить жёсткую линию.

Во время «нормандской встречи» Зеленский намерен настаивать на двух условиях – на передаче границы с Россией украинским военным и на полном выводе с Донбасса «всех незаконных частей». Интрига тут в следующем – практически все ополченцы успели обзавестись паспортами ДНР-ЛНР и России. Таким образом, они как бы уже не украинские граждане и Зеленский настаивает, чтобы они покинули территорию конфликта. Но как это сделать практически, если их дом – Донбасс? А на встрече в «нормандском формате» Зеленский намерен поставить этот вопрос ребром. Показав тем самым, что для него и его команды те, кто отстаивал Донбасс с оружием в руках – отнюдь не сограждане.