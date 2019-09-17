Не бойтесь роботов, дары приносящих • 77 • Аналитика При чём здесь глобальное потепление?

Экономисты, Минтруд и социологи, чуть ли не перебивая друг друга, бьют тревогу: в ближайшие десять-двенадцать лет без работы может остаться чуть ли не половина трудоспособного населения страны. И во всём этом виноваты не власть и даже не треклятая «продажная» оппозиция, а роботы. Да-да, те самые удивительные рукотворные создания из мультиков нашего детства, способные лучше и быстрее нас делать множество операций, выполнять любую чёрную работу.









На днях было обнародовано специальное исследование на предмет того, как может повлиять массовая роботизация на рынок труда. Характерно, что его провели не где-нибудь в Сколково или хотя бы Академгородке Новосибирска, а в Российской академии народного хозяйства и госслужбы. По её данным, уже к 2030 году России из-за масштабной роботизации грозит безработица таких масштабов, что полстраны впору будет отправлять на заработки то ли в Китай, то ли ещё дальше. В РАНХиГС насчитали аж 45,5% нынешних работников, чьи компетенции будут просто неактуальны. Академические эксперты ничуть не сомневаются, что всем этим людям предстоит либо уйти с рынка труда, либо переучиваться.



Даже не смущает, а возмущает то, что результаты весьма спорного исследования подаются так, будто всё прогнозируемое случится буквально в одночасье. Получается «страшилка» покруче глобального потепления. На самом же деле реальность, безусловно, будет такой же, как с цифровизацией и компьютеризацией, которые охватили весь мир достаточно быстро, но в общем-то с его же, всего мира, на то согласия.



Кадры, которые решат всё

IT-сфера, программирование, сотовая связь и поистине колоссальная игровая индустрия стали нашей повседневной реальностью за какие-то десять-пятнадцать лет. И никого это ничуть не напугало. Более того, во всех этих сферах появились даже не миллионы и не десятки, а сотни миллионов рабочих мест, которые с удовольствием заняли не только молодые подросшие кадры, но и люди отнюдь не тинейджерского возраста.



Спецы из РАНХиГС, от лица которых данные исследований представлял лично автор работы, врио заведующего лабораторией исследований проблем предпринимательства РАНХиГС Степан Земцов, сделали немало вполне обоснованных выводов. Из которых, однако, почему-то произрастают не самые обоснованные прогнозы.



Вряд ли стоило вообще смешивать в одном флаконе разговор о роботах и роботизации с тезисами о том, сколько человек будут подвержены «рискам цифровизации и автоматизации». По мнению авторов исследования, таких будет 20,1 млн. Тоже до 2030 года? По всей видимости, да. В таком случае, всего по 2 миллиона в год, что, по сравнению с тем, что сотворили в наши дни с пенсионерами и предпенсионерами, вообще сущие пустяки.





Стивена Хокинга будущее с роботами не пугало, а российских учёных — пугает



Но вряд ли стоит спорить вот с таким набором цифр в данных опросов и глубоко академического анализа РАНХиГС.



Роботам можно поручить большую часть работы в гостиничном и ресторанном бизнесе (под риском автоматизации находятся 73% занятых здесь), обрабатывающих производствах (60%), сельском и лесном хозяйстве (58%), розничной торговле (53%) и добыче полезных ископаемых (51%).



Степан Земцов признаёт, что сам по себе факт возможности автоматизировать или роботизировать тот или иной род деятельности на практике ещё не означает, что того или иного работника заменят буквально завтра.



Правильно говорить именно о подверженности автоматизации. Процесс сильно растянут во времени, есть возможность переучиться, поменять свои функции.



Отнюдь не случайно мы выше напомнили об IT-сфере и программировании. В этих отраслях необходимость переучивания отнюдь не стала причиной трагедий, скорее, это было что-то вроде кадровой революции. С роботизацией, по всем признакам, дело будет обстоят точно так же, тем более что кто-то же этих роботов должен будет произвести, а затем и обслуживать.





Пора бояться?

Важность сделанного специалистами РАНХиГС глобального прогноза состоит в том, что он позволяет работать на опережение, на перспективу, создавая инструменты, экономические механизмы, наконец, правовую базу, которые помогут встретить будущий «мир роботов» во всеоружии. Ведь, безусловно, важно обеспечить действительно массовый приток новейшей техники именно в те сферы экономики, где это не просто наиболее выгодно, а где это позволит избавить людей от работы в тяжёлых, вредных условиях.



От разговоров по поводу составов метро без машинистов уже и в России переходят к делу. Компания "Яндекс" начала практические испытания беспилотных такси. В банках операционистов повсеместно заменяют терминалы, в гостиницах на рецепции — автоматы. Так что, пора бояться?





А вот робот-пылесос уже никого не способен напугать



По этому поводу есть очень и очень большие сомнения. Всё, что ни делалось бы человеком, делалось из желания облегчить жизнь. Но всё это приводило к тому, что работы становилось только больше. А ресурсов — всё меньше. Так что не бояться впору, а остановиться и задуматься.



Тем более что развитие технологий заставляет не столько задумываться о том, не заберет ли машина работу, а искать более интересную и привлекательную сферу применения собственных навыков. Которыми в случае чего и овладеть недолго.



Нужны соответствующие налоговые и иные стимулы, чтобы роботов запустили в пресловутую переработку мусора и иные экологические программы. Без роботов просто не обойтись, решая и проблему захоронения радиоактивных отходов.







Поэтому нельзя не обратить внимание на тот факт, что роботы будут особенно востребованы среди прочего в добыче полезных ископаемых. Это совершенно особая сфера, где в ряде производств без роботов уж просто невозможно говорить о сколько-нибудь реальном прогрессе.



Отнюдь не случайно такое внимание роботизации сейчас уделяется, к примеру, в компании «Норильский никель». И, кажется, отнюдь не случайно юные жители ряда северных российских городов за последние годы собрали чуть ли не все возможные призы на международных конкурсах и олимпиадах по робототехнике.



Странно, но как-то не слишком пока балуют нас новостями из сферы роботизации из таких «продвинутых точек», как Сколково или Роснано. Но это лишь убеждает в том, что многократно высказываемые многими авторами «Военного обозрения» сомнения по поводу их эффективности всё же имеют под собой основания. Экономисты, Минтруд и социологи, чуть ли не перебивая друг друга, бьют тревогу: в ближайшие десять-двенадцать лет без работы может остаться чуть ли не половина трудоспособного населения страны. И во всём этом виноваты не власть и даже не треклятая «продажная» оппозиция, а роботы. Да-да, те самые удивительные рукотворные создания из мультиков нашего детства, способные лучше и быстрее нас делать множество операций, выполнять любую чёрную работу.На днях было обнародовано специальное исследование на предмет того, как может повлиять массовая роботизация на рынок труда. Характерно, что его провели не где-нибудь в Сколково или хотя бы Академгородке Новосибирска, а в Российской академии народного хозяйства и госслужбы. По её данным, уже к 2030 году России из-за масштабной роботизации грозит безработица таких масштабов, что полстраны впору будет отправлять на заработки то ли в Китай, то ли ещё дальше. В РАНХиГС насчитали аж 45,5% нынешних работников, чьи компетенции будут просто неактуальны. Академические эксперты ничуть не сомневаются, что всем этим людям предстоит либо уйти с рынка труда, либо переучиваться.Даже не смущает, а возмущает то, что результаты весьма спорного исследования подаются так, будто всё прогнозируемое случится буквально в одночасье. Получается «страшилка» покруче глобального потепления. На самом же деле реальность, безусловно, будет такой же, как с цифровизацией и компьютеризацией, которые охватили весь мир достаточно быстро, но в общем-то с его же, всего мира, на то согласия.IT-сфера, программирование, сотовая связь и поистине колоссальная игровая индустрия стали нашей повседневной реальностью за какие-то десять-пятнадцать лет. И никого это ничуть не напугало. Более того, во всех этих сферах появились даже не миллионы и не десятки, а сотни миллионов рабочих мест, которые с удовольствием заняли не только молодые подросшие кадры, но и люди отнюдь не тинейджерского возраста.Спецы из РАНХиГС, от лица которых данные исследований представлял лично автор работы, врио заведующего лабораторией исследований проблем предпринимательства РАНХиГС Степан Земцов, сделали немало вполне обоснованных выводов. Из которых, однако, почему-то произрастают не самые обоснованные прогнозы.Вряд ли стоило вообще смешивать в одном флаконе разговор о роботах и роботизации с тезисами о том, сколько человек будут подвержены «рискам цифровизации и автоматизации». По мнению авторов исследования, таких будет 20,1 млн. Тоже до 2030 года? По всей видимости, да. В таком случае, всего по 2 миллиона в год, что, по сравнению с тем, что сотворили в наши дни с пенсионерами и предпенсионерами, вообще сущие пустяки.Но вряд ли стоит спорить вот с таким набором цифр в данных опросов и глубоко академического анализа РАНХиГС.Степан Земцов признаёт, что сам по себе факт возможности автоматизировать или роботизировать тот или иной род деятельности на практике ещё не означает, что того или иного работника заменят буквально завтра.Отнюдь не случайно мы выше напомнили об IT-сфере и программировании. В этих отраслях необходимость переучивания отнюдь не стала причиной трагедий, скорее, это было что-то вроде кадровой революции. С роботизацией, по всем признакам, дело будет обстоят точно так же, тем более что кто-то же этих роботов должен будет произвести, а затем и обслуживать.Важность сделанного специалистами РАНХиГС глобального прогноза состоит в том, что он позволяет работать на опережение, на перспективу, создавая инструменты, экономические механизмы, наконец, правовую базу, которые помогут встретить будущий «мир роботов» во всеоружии. Ведь, безусловно, важно обеспечить действительно массовый приток новейшей техники именно в те сферы экономики, где это не просто наиболее выгодно, а где это позволит избавить людей от работы в тяжёлых, вредных условиях.От разговоров по поводу составов метро без машинистов уже и в России переходят к делу. Компания "Яндекс" начала практические испытания беспилотных такси. В банках операционистов повсеместно заменяют терминалы, в гостиницах на рецепции — автоматы. Так что, пора бояться?По этому поводу есть очень и очень большие сомнения. Всё, что ни делалось бы человеком, делалось из желания облегчить жизнь. Но всё это приводило к тому, что работы становилось только больше. А ресурсов — всё меньше. Так что не бояться впору, а остановиться и задуматься.Тем более что развитие технологий заставляет не столько задумываться о том, не заберет ли машина работу, а искать более интересную и привлекательную сферу применения собственных навыков. Которыми в случае чего и овладеть недолго.Нужны соответствующие налоговые и иные стимулы, чтобы роботов запустили в пресловутую переработку мусора и иные экологические программы. Без роботов просто не обойтись, решая и проблему захоронения радиоактивных отходов.Поэтому нельзя не обратить внимание на тот факт, что роботы будут особенно востребованы среди прочего в добыче полезных ископаемых. Это совершенно особая сфера, где в ряде производств без роботов уж просто невозможно говорить о сколько-нибудь реальном прогрессе.Отнюдь не случайно такое внимание роботизации сейчас уделяется, к примеру, в компании «Норильский никель». И, кажется, отнюдь не случайно юные жители ряда северных российских городов за последние годы собрали чуть ли не все возможные призы на международных конкурсах и олимпиадах по робототехнике.Странно, но как-то не слишком пока балуют нас новостями из сферы роботизации из таких «продвинутых точек», как Сколково или Роснано. Но это лишь убеждает в том, что многократно высказываемые многими авторами «Военного обозрения» сомнения по поводу их эффективности всё же имеют под собой основания. Алексей Подымов, Дмитрий Малышев, к.э.н. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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