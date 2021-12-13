Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Убивать будут по-настоящему": Депутат Рады предупредил о военной пров...
Ответ русских на инцидент с судном "Донбасс" возмутил ВМС Украины
"Свои же..." Против России устроили бунт на весь мир
Путин тайно провёл две исторические спецоперации: Детали раскрыли только сейчас
Главная / Политика

Не большой, не маленький - хороший. Загадочное заявление Путина стало цитатой недели

13 декабря 2021, 03:15  •  41 • Политика
Кремлёвский пул выбрал цитатой недели загадочное заявление президента России Владимира Путина. Не большой, не маленький - хороший… О чём говорил президент? Рассказываем.
Эта цитата президента России Владимира Путина прозвучала на совещании по экономическим вопросам, проходившем в режиме видеоконференции. Путин говорил о росте валового внутреннего продукта (ВВП) в России. Оценку Путин дал следующую:
Не самый большой в мире, не самый маленький, но для нашей действительности хороший.
Кроме того, Путин подчеркнул, что проблемы роста экономики придётся решать в условиях неопределённости, когда нет ясности из-за пандемии коронавируса. Так, мы находимся в ожидании влияния штамма "омикрон" на всех нас. Впрочем, пока, добавил президент, особых тревог эта мутация ковида не вызывает.
Журналисты "РИА Новости", работающие в кремлёвском пуле, цитатой недели выбрали именно эту реплику Путина.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



41
Источник
Похожие новости
12 декабря 2021, 19:40
Сатановский отменил войну с США: "Путина никто не свергнет"
12 декабря 2021, 20:15
В Польше пригрозили жестким ударом в ответ на "экономический шантаж" Евросоюза
12 декабря 2021, 19:40
США создают цифровое НАТО. В России предупредили участников "саммита за демократию"
12 декабря 2021, 23:45
Мария Захарова раскрыла маскировку американских боевиков на Украине
12 декабря 2021, 23:45
Сотрудники ЦРУ в правительстве России. Заявление Путина расшифровали
13 декабря 2021, 01:30
"Газопровод не может быть одобрен": Лидер "Зелёных" вновь взялась за "Северный поток - 2"
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 декабря 2021, 23:45
Мария Захарова раскрыла маскировку американских боевиков на Украине
12 декабря 2021, 23:05
«Железобетонная позиция»: почему Германия воздерживается от поставок оружия Украине
12 декабря 2021, 23:45
Сотрудники ЦРУ в правительстве России. Заявление Путина расшифровали
13 декабря 2021, 00:15
«Такой вариант никогда не рассматривался»: почему Байден заявил об отсутствии планов ...
13 декабря 2021, 01:30
Станет ли Франция провинцией Четвертого рейха?
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 декабря 2021, 13:45
Украину готовят к акту суицида. Какая роль отведена России?
08 декабря 2021, 01:55
Три видео о призыве в армию, которые нельзя пропустить: "Я русский, и даже мне стало неловко"
07 декабря 2021, 18:20
Путин двумя словами оценил переговоры с Байденом
08 декабря 2021, 03:40
Есть разница. Байден сам сдал себя на встрече с Путиным
08 декабря 2021, 13:00
"И это слова президента?": Пост Зеленского в Instagram довёл украинцев до испанского стыда
12 декабря 2021, 14:25
Кто пошёл на таран? Русских пилотов над Чёрным морем заставили сменить курс
09 декабря 2021, 09:25
Смерть Европы наступила только что
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.