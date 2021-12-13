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Не большой, не маленький - хороший. Загадочное заявление Путина стало цитатой недели
13 декабря 2021, 03:15 • 41 • Политика
Кремлёвский пул выбрал цитатой недели загадочное заявление президента России Владимира Путина. Не большой, не маленький - хороший… О чём говорил президент? Рассказываем.
Эта цитата президента России Владимира Путина прозвучала на совещании по экономическим вопросам, проходившем в режиме видеоконференции. Путин говорил о росте валового внутреннего продукта (ВВП) в России. Оценку Путин дал следующую:
Кроме того, Путин подчеркнул, что проблемы роста экономики придётся решать в условиях неопределённости, когда нет ясности из-за пандемии коронавируса. Так, мы находимся в ожидании влияния штамма "омикрон" на всех нас. Впрочем, пока, добавил президент, особых тревог эта мутация ковида не вызывает.
Журналисты "РИА Новости", работающие в кремлёвском пуле, цитатой недели выбрали именно эту реплику Путина.
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