«Не болезненно, но деструктивно политически»: в России отреагировали на слова Байдена о возможных санкциях против Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Джо Байдена, допустившего возможность введения личных санкций против Владимира Путина в случае «эскалации» вокруг Украины, заявил, что подобный подход «деструктивен политически». Между тем спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что американские рестрикции носят враждебный характер и свидетельствуют о недовольстве Вашингтоном самостоятельной политикой России. В Совфеде, в свою очередь, указали на неуместность санкционной риторики.

Введение санкций против любого представителя высшего руководства, в том числе Владимира Путина, не болезненно, но деструктивно с политической точки зрения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского президента Джо Байдена, допустившего возможность введения личных санкций против российского лидера Владимира Путина в случае «эскалации» вокруг Украины.

«Это не болезненно, это деструктивно политически», — сказал Песков.

По его словам, рестрикции также не станут болезненным ударом для российских госчиновников высшего уровня. Он указал, что конгрессмены и сенаторы, рассуждающие о заморозке активов, банковских счетов, недвижимости представителей российского руководства, не имеют достаточных экспертных знаний.

«Дело в том, что это по нашему закону для представителей высшего руководства и чиновников это давно было запрещено. Поэтому, конечно же, такая постановка вопроса абсолютно не болезненна ни для кого из представителей высшего руководства», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Соединённым Штатам не нравится, что Россия стала сильной и самостоятельной, написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

«Всё встало на свои места. Наконец-то руководство США открыто сказало, чего добивается: Вашингтон хочет лояльного и управляемого им президента России. США не устраивает, что при президенте Владимире Путине Российская Федерация стала сильной и самостоятельной», — указал Володин.

По его словам, подобные действия американских властей носят враждебный характер по отношению к России.

«В понимании граждан нашей страны это санкции не против Путина, а против выбора народа Российской Федерации», — заключил Володин.

Джо Байден и Владимир Путин в ходе саммита в Женеве в июне 2021 года

РИА Новости

© Михаил Метцель

Ранее глава Белого дома Джо Байден допустил возможность введения персональных санкций против Владимира Путина. По его словам, он «чётко дал понять» российскому лидеру, что в случае «вторжения» на Украину Москву ожидают жёсткие последствия, в том числе значительные экономические рестрикции и увеличение присутствия НАТО на восточном фланге.

«Если он возьмёт и устроит вторжение — а он может пойти на такое — будь то в целую страну, или гораздо меньшего масштаба, это обернётся серьёзнейшими последствиями для России, причём не только экономическими и политическими. Но это также чревато серьёзнейшими последствиями для всего мира. Если он бросит на это все имеющиеся там силы, это станет крупнейшим вторжением со времён Второй мировой войны. После такого мир уже не будет прежним», — добавил президент США.

12 января в сенат США был внесён законопроект под названием «Закон о защите суверенитета Украины 2022 года», разработанный группой демократов во главе с председателем комитета по иностранным делам Робертом Менендесом. В нём говорится о «каскаде обязательных санкций» в отношении российского политического и военного руководства (в том числе против Владимира Путина), финансовых институтов, добывающих отраслей и «Северного потока — 2».

19 января член палаты представителей от Республиканской партии Джим Бэнкс внёс в конгресс билль под названием «Акт о привлечении к ответственности Путина». В документе говорится о возможности введения санкций в отношении ряда российских чиновников.

Помимо этого, о возможности введения санкций против российского руководства заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

«Мы уже предоставляем Украине помощь, предоставляем ей оборонительное вооружение, оказываем экономическую поддержку. И настоятельно призываем Россию воздержаться от вторжения. Свою позицию мы выражаем предельно ясно: если она на это пойдёт, её ждут крайне тяжёлые экономические издержки, крайне тяжёлые санкции. Мы действуем сообща с нашими друзьями и союзникам», — сказала она в эфире телеканала Sky News.

«США изощряются в изобретении новых методов воздействия»

Первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что американский лидер в очередной раз отметился ошибочным заявлением.

«Вспомним тот печально известный вопрос, который потряс всех, в отношении Путина. После чего он, кстати, извинился на встрече, назначенной в Женеве. Я думаю, что это из той же серии», — сказал Джабаров в разговоре с RT.

Сенатор указал на недопустимость санкционного давления.

«Вводя санкции против главы государства, он вводит санкции против целой страны, против целого народа. Я думаю, что это недопустимо», — заключил сенатор.

Также на russian.rt.com «Не могут отказаться от неверных решений»: как в Москве отреагировали на заявление о продлении санкций ЕС против России

«Невиданных» санкций против России оказалось мало, теперь в ход хотят пустить экономические меры в отношении президента, констатировал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Действия руководства США в очередной раз подтверждают страх Штатов перед нашей страной, перед твёрдой позицией нашего национального лидера. И в качестве причины вновь выступает мнимое «вторжение» российских войск на Украину. У Вашингтона никак не получается сделать Россию управляемой: ни санкции, ни безосновательные заявления, ни многочисленные провокации — не помогает ничего, поэтому политическая верхушка США изощряется в изобретении новых методов воздействия, которые, как и все предыдущие, не возымеют успеха в том, чтобы как-то надавить на Россию», — заявил собеседник RT.