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Не более пяти килограммов: в России изменят правила провоза фруктов и овощей через границу
22 июля 2019, 16:24 • 98 • В России
С 19 августа на территории России вступят в силу новые правила провоза через границу фруктов и овощей. В постановлении правительства, текст которого опубликован на интернет-портале правовой информации, отмечается, что провозить можно не более 5 кг овощей и фруктов, а все излишки будут отправляться назад или уничтожаться за счёт собственника. Для более крупных партий требуются фитосанитарные сертификаты. При этом эксперты поясняют, что такие меры действовали и ранее, а новые нормативные акты необходимы для более эффективной работы таможенных служб и конкретизации уже существующих правил. По словам аналитиков, рядовые граждане этих изменений не почувствуют.
Gettyimages.ru © Cajo, Viola
С 19 августа в России вступят в силу изменения в постановление «О порядке осуществления государственного карантинного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска через госграницу». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно новым правилам, в багаже и ручной клади разрешается провоз не более 5 кг овощей и фруктов, а также не более трёх букетов цветов, в каждом из которых может быть не более 15 цветков, листьев или других частей растений.
Заметим, что ужесточение правил затрагивает продукцию с высоким фитосанитарным риском. Речь идёт как о привычных овощах и ягодах — томатах, огурцах, моркови, капусте, абрикосах, черешне, вишне, дыне, яблоках, бананах, — так и о более экзотических фруктах (ананасы, авокадо, финики, инжир, манго). Кроме того, в список подкарантинной продукции входят злаковые культуры, рождественские ёлки, ветки хвойных деревьев, насекомые, всевозможные луковицы, клубни.
Подписанное премьер-министром России Дмитрием Медведевым постановление распространяется на все виды транспорта. Наряду с этим нововведения затронут почтовые отправления, а также членов экипажей судов, самолётов и вагонов-ресторанов, пересекающих границу Евразийского экономического союза.
Как пояснила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, новое постановление правительства необходимо для унификации нормативно-правовой базы.
«Для потребителей, для обычных граждан ничего не поменялось», — цитирует её РИА Новости.
Отмечается также, что в пояснительной записке к проекту документа указывалось, что постановление, в частности, нацелено на предоставление таможенным органам полномочий по осуществлению карантинного фитосанитарного контроля в определённых пунктах пропуска через госграницу РФ.
«Чёткие показатели пойдут на пользу тем, кто пересекает границу»
Как отмечает директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко, прописанные в постановлении правила существовали и ранее, но сейчас конкретизированы определённые моменты.
Как заметил, в свою очередь, председатель Союза пассажиров, член общественного совета при Министерстве транспорта России Кирилл Янков, новые правила, вероятно, затронут не только РФ, но и Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
«Видимо, норма проходит в рамках Таможенного союза, даже в рамках Евразийского экономического союза, и это не может быть решением только России. Это, видимо, решение всех государств — членов ЕАЭС», — заметил эксперт.
При этом, по его мнению, изменения направлены на поддержание отечественных производственных мощностей в сфере сельского хозяйства.
«Поскольку мы представляем интересы пассажиров, а это физические лица, то в интересах граждан, конечно, чтобы ограничений было меньше. Это решение было принято, видимо, в интересах производителей овощей, фруктов и цветов, ну и производителей стран — членов ЕАЭС. Собственно, государство защищает своих производителей путём введения такого рода таможенных ограничений», — пояснил Янков в беседе с RT.
Напомним, что в ноябре 2017 года были введены новые правила провоза багажа и ручной клади на авиаперевозках. Пассажир может взять в салон самолёта в качестве ручной клади рюкзак, дамскую сумку или портфель, верхнюю одежду, букет цветов, питание для ребёнка во время полёта, костюм в портпледе, детскую люльку или коляску, костыли, трости и иные технические средства реабилитации, лекарства и товары, купленные в магазинах duty free и упакованные в запечатанные пластиковые пакеты.
При этом авиакомпании получили право самостоятельно установить максимально допустимый вес и размер предметов, которые можно взять с собой в салон самолёта. Минимальный вес ручной клади, с которой перевозчики обязаны допустить на борт, должен составлять не менее 5 кг.
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