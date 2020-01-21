Не более двух сроков, запрет для иностранцев и особые требования для судей: Что предлагается изменить в Конституции

Президент России Владимир Путин представил Госдуме проект поправок к Конституции. Ранее главы государства в послании Федеральному Собранию уже озвучивал, что прелагает изменить в Основном Законе страны. В рамках процесса изменений была сформирована рабочая группа из 75 политиков, законодателей, ученых и общественных деятелей.

Ее сопредседателями, а также представителями президента при рассмотрении проекта в нижней палате парламента будут глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, а также директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

Дискуссии будут продолжены

В понедельник, 20 января, законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы. Впоследствии проект планируется вынести на общероссийское голосование.

Как отметила Хабриева в комментарии ТАСС, пока представленный в ГД проект - лишь первый вариант. Вероятнее всего, дискуссии по некоторым пунктам предлагаемых изменений будут продолжены.

"Потому что некоторые вопросы там [в законопроекте], как мне кажется, еще не до конца урегулированы", - подчеркнула она.

Впрочем, некоторые журналисты не преминули упрекнуть Госдумы за слишком "скорое" принятие на рассмотрение проекта. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин подчеркнул, что законодательные инициативы уже оформлены как проект закона.

В послании главы государства, пояснил он, были доведены формулировки предлагаемых изменений. А сегодня - предложения представлены в текстовой форме. Он также добавил, что проект был быстро внесен в Госдуму благодаря эффективности рабочей группы по проработке изменений

"Когда мы работаем ни шатко ни валко, вы нас критикуете, - возмутился парламентарий, отвечая журналистке. - Но если мы начинаем работать эффективно, и сегодня мы получили законодательные инициативы, уже оформленные как проект закона, мы что его, должны откладывать в архив?"

Изменения

Итак, что же содержится в самом документе, предлагаемой рабочей группой на рассмотрение.

В частности, речь идет о сказанном в послании главы государства Федсобранию.

Так, предлагается изменить статью 81 Конституции России. Речь идёт об ограничении полномочий главы государства двумя сроками (по шесть лет каждый).

Предложенные поправки в Конституцию вводят запрет на иностранное гражданство и вид на жительство для высших должностных лиц. Кроме того, в изменениях предусмотрено увеличение с 10 до 25 лет срок проживания на территории России для кандидатов на пост главы государства. Претендующим на высший пост в стране запрещено иметь когда-либо гражданство или вид на жительство в другом государстве.

Аналогичный запрет об иностранном гражданстве, впрочем, распространяется и на все "верхи" - от должностных лиц субъектов РФ, членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, председателя правительства РФ, его заместителей, федеральных министров, руководителей других федеральных государственных органов до судей.

Что касается судейского корпуса, то в представленных изменениях предлагается назначать Советом Федерации по представлению президента РФ председателей Конституционного и Верховного судов РФ.

Кроме того, в поправках предусматривается сокращение состава КС с 19 до 11 судей, но при этом Конституционный суд может получить право проверять конституционность законов до их подписания главой государства.

Внесенная президентом поправка предусматривает предварительное согласование с Советом Федерации кандидатур на должности руководителей силовых ведомств.

Также в предлагаемых президентом России Владимиром Путиным проекте предлагается закрепить, что МРОТ составит не менее прожиточного минимума. Также прописана в документе и инициатива регулярной индексации пенсий.