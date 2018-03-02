«Не более чем пиар-ход»: Рада призвала международное сообщество не признавать выборы президента России в Крыму

Верховная рада приняла постановление о «незаконности» проведения выборов российского президента в Крыму. Украинские депутаты также обратились к международному сообществу с призывом предостеречь Москву от организации голосования на полуострове. Парламентарии грозятся не признать легитимность избранного главы РФ, если Москва к ним не прислушается. По мнению экспертов, подобные заявления не более чем пиар и в мире их просто проигнорируют. О попытках украинских народных избранников повлиять на выборы российского лидера — в материале RT.

Верховная рада приняла постановление №7546, в котором признала незаконным проведение 18 марта 2018 года выборов президента России в Крыму. Также депутаты обратились к международному сообществу с просьбой повлиять на Россию, чтобы она не проводила голосование на полуострове.

Постановления №7546 не было в повестке дня заседания украинского парламента 1 марта. Но спикер Андрей Парубий неожиданно предложил депутатам рассмотреть документ авторства главы фракции «Народный фронт» Максима Бурбака. За проект постановления, который был зарегистрирован в Раде 7 февраля, проголосовали 255 народных депутатов.

Андрей Парубий

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© Андрiй Парубій

В тексте документа говорится, что украинский МИД должен обратиться к «Совету Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН, международным организациям, парламентским ассамблеям, парламентам и правительствам государств — членов ООН» с требованием надавить на Россию и вынудить её не проводить 18 марта в Крыму выборы президента РФ.

«Принять все возможные меры, чтобы предостеречь органы власти Российской Федерации и оккупационную администрацию от проведения выборов президента Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины — в Автономной Республике Крым и городе Севастополе», — говорится в тексте постановления.

Если же выборы в Крыму состоятся, то украинские парламентарии призывают международное сообщество признать их результаты недействительными, а избранного президента нелегитимным. Кроме того, Рада просит ввести против России дополнительные санкции.

В «обращении к миру» депутаты также утверждают, что российской стороной «сознательно выбрана дата 18 марта» (день воссоединения Крыма с Россией. — RT), это «подчёркивает циничный, реваншистский и агрессивный настрой Кремля».

Элемент пиара

Источник RT в украинском МИД назвал сегодняшнее голосование в Раде «пиаром».

«Насколько нам известно, выборы президента России в Крыму пройдут, а международные организации не намерены оказывать на них никакого давления. Подобное постановление не играет никакой роли, и это было понятно сразу», — подчеркнул собеседник RT.

Источник RT в «Народном фронте» также говорит о том, что постановление является элементом пиара и призвано повысить рейтинги партии перед выборами в украинский парламент в следующем году. Россия и введение санкций против неё, признаёт собеседник RT, — беспроигрышная предвыборная тема. Этим пользуется и руководство Украины, которое называет Россию «источником всех проблем в стране».

«Только что Верховная рада Украины поддержала обращение к мировому сообществу о недопуске и непризнании так называемых выборов президента России в Крыму 18 марта. Это была инициатива «Народного фронта». В 2016 году наша фракция инициировала решение парламента о непризнании «выборов» в Государственную думу», — написал на своей странице в Facebook лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк.

По мнению заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрея Кошкина, инициатива партии «Народный фронт» не позволит ей увеличить свои рейтинги на Украине, поскольку подобные заявления уже неоднократно звучали из уст других источников и не воспринимаются украинским обществом.

«Однако у партии нет другого выхода, кроме как использовать подобные методы для привлечения внимания. А Крым является территорией России, и тут никаких вариантов быть не может», — отметил Кошкин.

«Ритуальный характер»

В самом Крыму назвали призыв Верховной рады Украины не признавать выборы президента России фейком. Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе отметил, что подобными заявлениями власти Украины пытаются продемонстрировать народу, что предпринимают попытки по возвращению Крыма.

«Заявление Рады является... настоящим фейком, придуманным ради того, чтобы продемонстрировать несчастному, обманутому, переживающему не лучшие страницы своей истории украинскому народу, что его руководство что-то предпринимает для того, чтобы вернуть Крым», — цитирует Иоффе РИА Новости.

Рада просто выполняет свою обязанность по привлечению внимания международного сообщества к теме, которая сейчас уже начала забываться, отметил в беседе с RT старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

«Проведение любой выборной кампании в Крыму, который Украина считает своей территорией, по чисто формальным признакам может быть поводом для заявления официального протеста со стороны украинских органов исполнительной и законодательной власти. Можно быть уверенными, что Украина и во время выборов президента России издаст ещё не одно официальное заявление протеста», — подчеркнул эксперт.

Вид на город Севастополь, Крым

РИА Новости

© Алексей Мальгавко

Юрист-международник Дмитрий Романенко тоже считает, что заявление Рады никак не повлияет на текущие позиции сторон.

«Для Киева это всего лишь очередной шаг по привлечению внимания к существующей для Украины проблеме принадлежности Крыма. Для России такой проблемы не существует. Украина и далее будет по возможности пытаться делать подобные символические шаги, чтобы напоминать о своей точке зрения. Обращение в Совбез ООН не более чем пиар-ход, так как Россия является постоянным членом Совбеза и решения, противоречащие российской позиции, будут просто ветированы», — отметил эксперт.

По словам Романенко, со временем украинские протесты «приобретают ритуальный характер». Однако, отмечает эксперт, «при всех своих чудачествах украинские политики всё-таки обладают определённым прагматизмом» и не могут не понимать, что их действия в этом направлении не приведут ни к каким результатам.

«Правда, они всё равно будут вынуждены делать подобные заявления исключительно ради сохранения лица на международной арене», — подчеркнул Романенко.

По словам Кошкина, подобные обращения украинских депутатов к международному сообществу не будут иметь никаких последствий: в мире, и особенно в Европе, устали от украинской тематики.

«На Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины выступал практически при пустом зале. Это показатель того, что ЕС устал от Украины», — подытожил эксперт.