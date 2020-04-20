Не безумные траты. Пока: Приведут ли "бесплатные" деньги Америку к катастрофе?

Живущий в Нью-Йорке Лев Кричевский допустил, что вскоре американцам, столкнувшимся с проблемой массовой безработицы, придётся кардинально изменить привычный порядок жизни.

Некоторым денег стало не хватать уже во время первой недели карантина, объявленного из-за коронавируса.

Да, признаёт Кричевский, власти выделили нуждающимся американцам по 1200 долларов на человека, а также 500 долларов на ребёнка до 17 лет.

Однако, полагает он, это никому не поможет.

"Я знаю людей, которые уже перестали платить за аренду своего жилья. Потому что им нечем платить", - заметил он.

Кроме того, если раньше безработица была не массовым явлением, то теперь всё изменилось с пугающей скоростью - среди людей до 45 лет работу потеряли больше половины.

Если ситуация и дальше будет развиваться подобным образом, стране придётся выдавать "бесплатные" деньги без всяких обязательств, полагает Кричевский.

И у Америки есть средства, чтобы выдержать и этот шторм. Вопрос, безусловно, в цене.

"Очевидно, что эта ситуация продлится какое-то время, поэтому какая-то часть американского ВВП будет потрачена. Но речь идёт пока не о безумных тратах. Это может быть 5% ВВП, может быть 10% или даже 15%. В принципе, даже будучи потраченными, эти деньги не приведут страну к катастрофе", - убеждён он.

Сейчас пока сложно найти иной выход из ситуации, поделился своими мыслями житель США в комментарии для "МК".

"Жуткая ситуация, когда люди остаются без возможности прокормить себя, заплатить за жильё. Но не думаю, что кто-то может предложить лучшее решение в ситуации, чем делать то, что делается сейчас", - заметил мужчина.