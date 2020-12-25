Не бейте гонца: Глава МИД Германии обиделся на контрсанкции России

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас раскритиковал контрсанкции России, введённые в ответ на европейские санкции за "отравление" Алексея Навального. Его слова передаёт издание Frankfurter Allgemeine.

По словам главы МИД Германии, введённые против России санкции нельзя рассматривать как спор между двумя странами. Министр утверждает, что его страна, а также Франция и Дания выступают лишь "вестниками этой плохой новости, с которой Россия, как и прежде, не хочет разбираться".

(Россия) следует известной схеме, но не является вкладом в решение,

- заявил глава МИД Германии.

Следует отметить, что немецкий министр в очередной раз повторил давно бытующую в европейских кругах мысль о том, что Россия должна "принять" наказание, а не вводить против США и стран Европы ответные меры. Потому что антироссийские санкции основываются на "достоверных с правовой точки зрения доказательствах".

Речь, видимо, идёт о доказательствах в видео слов "хайли лайкли". Или об отчёте ОЗХО, в котором говорится, что в анализах "отравленного "Новичком" Навального не обнаружено запрещённых веществ.