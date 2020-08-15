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Не бей лежачего и внезапный спонсор протестов: Чем удивили провокаторы в Минске?
15 августа 2020, 18:20 • 179 • Политика
Известный российский журналист Армен Гаспарян подвёл итоги протестной недели в Белоруссии и рассказал, чем в этот раз удивили провокаторы в Минске. Он вспомнил санкции, разжигателей белорусского "майдана" и призыв Лукашенко не бить лежачего.
По словам Гаспаряна, несмотря на стремительно развивающиеся события, пятница стала самым коротким днём для белорусского "майдана". Протестующие убрали за собой мусор и разошлись примерно в 22:00.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протест координируется из-за границы. Он призвал митингующих остановиться, а главу МВД попросил "не бить лежачих" протестующих.
Польша тем временем заявила о готовности предоставить убежище "репрессированным" и профинансировать независимые белорусские СМИ. При этом страна подчеркнула, что это является "протягиванием руки помощи", а вовсе не вмешательством.
А Евросоюз накануне принял решение ввести санкции против официальных лиц Белоруссии за "несоблюдение прав человека".
Кроме того, в пятницу стало известно, что Минск освободил задержанных ранее 32 граждан РФ и передал их российской стороне.
Скриншот: Telegram/Гаспарян
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