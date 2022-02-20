|
Не бесплатно. Экс-депутат Рады об отказе Украины от вступления в НАТО: "Это очень дорого"
20 февраля 2022, 12:25 • 240 • Политика
Украина готова отказаться от вступления в НАТО, но не бесплатно, заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
Украина стала осознавать, что США и Великобритания не станут защищать её. Поэтому Киев находится в поисках "новой формулы безопасности", заметил бывший парламентарий. Может быть, Киев даже откажется от вступления в НАТО, рассуждает Килинкаров.
- сказал экс-депутат Рады в интервью изданию "Украина.ру".
Он объяснил это тем, что надо как-то восстанавливать украинскую экономику, и это можно сделать с помощью отказа Украины от вступления в НАТО за деньги.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о новых санкциях ЕС против России в случае начала войны на Украине. Угроза нависла над энергетическим сектором.
Подпишитесь на нас
240
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 февраля 2022, 13:05
|
19 февраля 2022, 00:15
|
19 февраля 2022, 11:20
|
15 февраля 2022, 01:10
|
14 февраля 2022, 15:15
|
14 февраля 2022, 00:05
|
15 февраля 2022, 08:45