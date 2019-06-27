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Не беременна, а неизлечимо больна: Раскрыта тайна странных привычек Кейт Миддлтон

27 июня 2019, 02:24  •  78 • В мире
Британцы недавно заметили, что у Кейт Миддлтон проявились странные привычки, которые были отмечены у нее во время беременностей. Это заставило предположить, что герцогиня Кембриджская снова в положении, но оказалось, что странности – следствие неизлечимой морской болезни.
Ранее было отмечено, что Миддлтон часто выглядит сильно уставшей и держится за живот. В британских СМИ тут же вспомнили, что так герцогиня вела себя при беременности, и предположили, что скоро в королевском семействе пополнение.
Однако источники во дворце опровергли такие подозрения. Все оказалось проще – Миддлтон страдает от морской болезни. Причем ее приступы настигают женщину и во время езды в карете.
Как пишут Дни.ру, от этой же болезни страдает и королева Великобритании Елизавета II. Не так давно она честно рассказала, каким тяжким испытанием для нее в свое время оказалась двухчасовая поездка в старинной карете во время коронации в 1953 году. Кстати, несмотря на все достижения медицины, даже сейчас морская болезнь остается в статусе неизлечимых.

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