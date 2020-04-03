«Не белорусский рубль и не российский»: Лукашенко рассказал о возможной единой валюте Союзного государства

Минск не отказывается от создания Союзного государства, в том числе от введения единой валюты, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Однако, по его словам, это должен быть не российский или белорусский рубль, а нейтральная денежная единица. Между тем Лукашенко отметил, что пока стороны далеки от решения главных вопросов: выбора места расположения эмиссионного центра и определения принципов его управления.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не отказывается от выполнения договора о создании с Россией Союзного государства, в том числе от введения единой валюты. При этом она должны быть «нейтральной».

«Ни от одного пункта этого договора мы не отказываемся. Даже возьмём самый серьёзный, который сегодня обсуждается. Допустим, единая валюта. Мы не против единой валюты, но только это должна быть нейтральная валюта. Это не белорусский рубль, не российский», — сказал Лукашенко в ходе интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Белоруссии.

По его словам, главный вопрос, который только предстоит решить, заключается в расположении эмиссионного центра и его управлении.

Глава Белоруссии также отметил, что главный принцип для Минска в процессе создания Союзного государства с Россией — равенство сторон.

«Мы готовы идти по этому договору, но железобетонный принцип — равные условия для людей, предприятий, государств. Сейчас всё нарушено, а коронавирус нарушил и последнее, самое главное, — равные условия для людей», — подчеркнул Лукашенко.

Напомним, 2 апреля отмечался День единения народов России и Белоруссии. Из-за угрозы распространения коронавируса торжественные мероприятия по этому случаю были отменены. Как пояснила представитель госсекретаря Союзного государства Елена Овчаренко, обычно в этот день проводятся пресс-конференция, торжественное собрание и концерт, однако сейчас ничего этого «не будет по понятным причинам».

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При этом главы государств обменялись поздравлениями. Президент РФ Владимир Путин направил в Белоруссию телеграмму. В тексте он отметил, что двум странам «удалось наладить взаимовыгодные интеграционные механизмы, существенно упрочить двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах».

Президент Белоруссии, со своей стороны, отметил, что в настоящий момент две страны находятся у порога нового объединительного этапа. По его словам, начало интеграционных процессов между двумя странами поспособствовало наполнению двустороннего сотрудничества «более глубоким содержанием, создало реальные преимущества для эффективного экономического и социального развития».

«Интеграция на классических принципах»

В своих заявлениях Лукашенко не раз пояснял, как он видит процесс создания Союзного государства Белоруссии и России. В конце февраля он отметил, что Минск «однозначно выступает за реальную интеграцию на классических принципах, которые знает весь мир». При этом, по его словам, не должно быть «понуждения к интеграции».

Лукашенко также указывал на то, что в основу интеграционного процесса был заложен принцип равенства участников союза. Как отмечал глава Белоруссии, ещё во время президентства в России Бориса Ельцина Минск инициировал «реальную интеграцию» экономик двух государств при сохранении суверенитета и независимости.

Напомним, договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией был подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Планировалось создание единого пространства в политической, экономической, военной, таможенной, валютной, юридической, гуманитарной и культурной сферах.

В середине февраля 2020 года Лукашенко заявил, что создание наднациональных органов стороны договорились не обсуждать, однако обе страны продолжают работу по интеграционным дорожным картам. В МИД РФ при этом отмечали, что большинство таких документов уже согласованы, над некоторыми продолжается работа на уровне экспертов профильных министерств и ведомств двух государств.

Камень преткновения

Главы государств подчёркивают, что ни у Москвы, ни у Минска нет цели объединить Россию и Белоруссиюв одну страну, а лишь углубить их сотрудничество. Изначально обе страны планировали принять программу усиления интеграции к 20-летию договора о создании Союзного государства. Но в конце декабря 2019 года занимавший тогда пост министра экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что «осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договорённости». По его словам, необходимо урегулировать разногласия в нефтяной, газовой и налоговой сферах.

Достигнуть договорённостей в области поставки топлива Москве и Минску удалось только в феврале 2020 года. По итогам переговоров Путина и Лукашенко замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак заявил, что в 2020 году Белоруссия будет получать природный газ на тех же условиях, что и в 2019-м, а поставки нефти будут вестись «на прежней коммерческой основе».

2 апреля Румас заявил, что Белоруссия рассчитывает получить 2 млн тонн нефти из России по цене около $4 за баррель. При этом поставки, по словам белорусского премьера, будут осуществляться без премий.

«Сегодня (2 апреля. — RT), думаю, «Белнефтехим» закончит переговоры с российскими компаниями о поставках нефти на апрель», — заявил Румас.