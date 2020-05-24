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«Не американцам что-то говорить об этом»: в России ответили на слова советника Трампа о Калининграде

24 мая 2020, 21:50  •  36 • В России
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов охарактеризовал заявление советника главы Белого дома Роберта О’Брайена о российском регионе как поверхностное. Американский политик ранее назвал область «кинжалом в сердце Европы» и высказал мнение, как её следовало бы развивать. В ответ Алиханов указал на неподготовленность американской стороны к обсуждению вопроса. В Совете Федерации отметили, что определение «кинжал» больше подходит политике Соединённых Штатов, систематически размещающих своё оружие по всему миру.
 
© Maxim Shemetov/Reuters
 

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен назвал Калининградскую область «кинжалом в сердце Европы». Соответствующее высказывание опубликовано в интервью О’Брайена немецкой газете Bild.

«Калининградская область является кинжалом в сердце Западной Европы. Это должно быть место большой торговли, туризма, социального взаимодействия между Россией и Западной Европой, учитывая географическое положение области. К сожалению, Россия превратила её в закрытую военную базу, ощетинившуюся высокотехнологичным оружием и ракетами», — полагает О’Брайен.

Высказывания представителя Вашингтона прокомментировал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. В беседе с РБК он назвал реакцию президентской администрации США, «как обычно, поверхностной».

«Наверное, мистер О’Брайен обиделся, что мы ввели электронные визы, после чего у нас был большой наплыв поляков и немцев, но не было американцев. Может быть, он так пытается заявить о желании американских граждан приехать к нам в гости», — предположил Алиханов.

Губернатор добавил, что в Калининградской области до пандемии коронавируса число туристов ежегодно увеличивалось на 17—20%.

Также Алиханов отметил, что заявление советника президента США о якобы превращении области в закрытую военную базу «ничего, кроме грустной улыбки о неподготовленности американских советников, не вызывает».

Отметим, что интервью О’Брайена посвящено ситуации, которая сложилась вокруг Договора по открытому небу. Представитель американской администрации рассказал об «огромном количестве ракет» в Калининграде и заявил, что «русские запретили летать над этим городом» в рамках соглашения.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу, объяснив это решение якобы имевшими место нарушениями со стороны России. В МИД России указали, что Вашингтон и не намеревался обсуждать свои претензии к Москве по поводу соглашения.

«Они говорили, что у них много претензий к России. Каждый раз это были новые претензии, которые они ничем не могли подтвердить, и, самое главное, в рамках имеющегося механизма не собирались даже с нами обсуждать», — заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя высказанную О’Брайеном позицию, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков подчеркнул, что речь, в первую очередь, идёт о суверенной территории РФ.

«Мы на этой территории в принципе вольны делать то, что посчитаем нужным, в отличие, от американцев. Американцы, в частности, вооружение своё размещают не на своей территории, а далеко за пределами своей территории, в том числе, и в Европе. И, в том числе, приближённо к границам Российской Федерации: и в Прибалтике, и в Польше», — отметил сенатор в беседе с RT.

Вместе с тем Цеков высказал предположение, что «кинжалом» уместнее назвать политику США по размещению собственного оружия.

«С точки зрения «кинжала» и так далее — я скажу, что американцы со своим оружием являются фактическим «кинжалом» всей территории международного сообщества за счёт размещения множества баз в различных странах мира. С точки зрения наших действий вся политика оборонная нашей страны оборонной и является», — подчеркнул член Совфеда.

Сенатор Алексей Пушков в связи с высказываниями О’Брайена напомнил о военной активности США в Европе и Северной Атлантике.

«Не американцам, направляющим военные корабли то в Черное, то в Балтийское, то в Баренцево моря, находящиеся в тысячах миль от США, имеющих 150 ядерных бомб и 60 тысяч военных на базах в Европе, что-то там вообще говорить о Калининграде», — написал Пушков у себя в Twitter.

В свою очередь, сотрудник Центра политических исследований России профессор Академии военных наук Вадим Козюлин обратил внимание на текущее положение в отношениях между Россией и США.

«Сегодня наши отношения очень плохи, и уровень доверия низок — между США, Россией и НАТО. Всё это в общем в одном русле. К сожалению, коронавирус нас не сближает. Нет стремления найти какие-то совместные решения нашим проблемам и с экологией, и с вирусами, и с международной ситуацией», — сказал эксперт.

Он добавил, что ожидания сближения на фоне текущей международной повестки не оправдались. При этом, отметил Козюлин, заявления в духе слов О’Брайена продолжают старый тренд на конфронтацию.

«Конечно, Россия была бы заинтересована в том, чтобы развивать и туризм, и интегрировать Калининград, и, собственно, делает для этого довольно много, но заявления политиков и, в том числе, НАТО по поводу и без, оно настраивает и общественное мнение, и атмосферу на разрыв и на взаимное недоверие», — заключил эксперт.

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