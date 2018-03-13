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Не агент Путина: Парламент США не смог найти доказательств сговора Трампа с Россией
13 марта 2018, 03:24 • 49 • Политика
Все, что удалось "нарыть" на президента США, - это "неуместные встречи и не очень верные оценки".
Парламент США не нашел доказательств сговора американского президента Дональда Трампа с Россией. Об этом сообщает издание The Hill, ссылаясь на слова конгрессмена Майка Конуэя.
Он сообщил, что комитет по разведке палаты представителей США не смог найти ни одного доказательства, указывающего на сговор Трампа с русскими. Единственное, что удалось "нарыть" на президента США - это неуместные, с точки зрения конгрессменов, встречи, а также "не очень верные оценки".
Напомним, что после победы миллиардера Дональда Трампа на выборах президента США в 2016 году его политические противники принялись заявлять о том, будто бы он вступил в сговор с Россией, которая вмешалась в выборы. Никаких доказательств вмешательства, кроме голословных обвинений, предъявлено до сих пор не было, однако тему муссируют в США уже второй год подряд.
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