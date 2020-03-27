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Не 7 дней, а 14. Москвичей могут отправить в полноценный отпуск
27 марта 2020, 16:35 • 68 • Политика
Московские власти могут продлить выходные из-за коронавируса. Дополнительные меры могут принять в зависимости от развития ситуации, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
Нерабочая неделя, объявленная президентом России Владимиром Путиным в рамках мер по сдерживанию распространения коронавируса, грозит перерасти для москвичей в полноценный двухнедельный оплачиваемый отпуск. Об этом заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
Она пояснила, что сейчас все решения по мерам борьбы с эпидемией коронавируса принимаются на одну неделю. Ракова подчеркнула, что дополнительные меры могут принять в зависимости от развития ситуации.
Напомним, что президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей во время своего телеобращения к народу. Глава государства подчеркнул, что заработная плата при этом сохранится в полном объёме.
Другие меры, озвученные президентом России, включают в себя "каникулы" по потребительским и ипотечным кредитам, если месячный доход сократился более чем на 30%, а также отсрочки на 6 месяцев на все налоги, кроме НДС, для малого и среднего бизнеса. Кроме того, пособие по безработице будет увеличено до 12 130 рублей.
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