Не 7 дней, а 14. Москвичей могут отправить в полноценный отпуск

Нерабочая неделя, объявленная президентом России Владимиром Путиным в рамках мер по сдерживанию распространения коронавируса, грозит перерасти для москвичей в полноценный двухнедельный оплачиваемый отпуск. Об этом заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Она пояснила, что сейчас все решения по мерам борьбы с эпидемией коронавируса принимаются на одну неделю. Ракова подчеркнула, что дополнительные меры могут принять в зависимости от развития ситуации.

Столичные власти в конце следующей недели примут решение о возможности продления нерабочих дней, - сообщила заместитель мэра Москвы в эфире федерального канала "Россия 1".

Напомним, что президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей во время своего телеобращения к народу. Глава государства подчеркнул, что заработная плата при этом сохранится в полном объёме.

Другие меры, озвученные президентом России, включают в себя "каникулы" по потребительским и ипотечным кредитам, если месячный доход сократился более чем на 30%, а также отсрочки на 6 месяцев на все налоги, кроме НДС, для малого и среднего бизнеса. Кроме того, пособие по безработице будет увеличено до 12 130 рублей.