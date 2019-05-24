НБУ: роспуск Рады обойдётся украинцам в $300—400 млн

Первый заместитель главы совета Национального банка Украины (НБУ) Тимофей Милованов заявил, что роспуск Верховной рады обойдётся украинцам в $300—400 млн.

Об этом сообщает издание «Экономическая правда» со ссылкой на его страницу в Facebook.

«По поводу роспуска парламента — да, роспуск обойдётся налогоплательщикам в $300—400 млн. Почему? Потому что теперь одалживать придётся под другие проценты», — указал он, отвечая на комментарии под своим постом.

Ранее сообщалось, что указ Зеленского о роспуске Верховной рады вступил в силу.

Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с ФАН прокомментировал решение Зеленского распустить Верховную раду.