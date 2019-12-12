НБУ ожидает решения МВФ по новому кредиту в I квартале 2020 года

Председатель Нацбанка Украины Яков Смолий заявил, что украинский регулятор ожидает решения Международного валютного фонда (МВФ) о подписании новой программы сотрудничества с Киевом в I квартале 2020 года.

«Мы не ожидаем в этом году решения о подписании программы, этого не будет. Но согласно графику, когда может состояться заседание, это может быть в I квартале следующего года», — цитирует его «112 Украина».

Ранее стало известно, что МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд.

Посольство США уже поздравило украинские власти с новым кредитом от фонда.

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