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НБУ: банковский сектор Украины увеличил прибыль в 11 раз
28 декабря 2018, 15:24 • 49 • Украина
Первый заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Катерина Рожкова сообщила, что банковский сектор Украины за январь — ноябрь 2018 года увеличил прибыль в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
РИА Новости
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
«20 млрд гривен. Именно такой результат работы банковской системы за 11 месяцев этого года. В прошлом году этот показатель был в 11 раз меньше. Мы уже говорили, что сектор в этом году получит прибыль, которая может стать рекордной за более чем десятилетие. И главное — настоящей», — указала она.
По прогнозам Рожковой, в 2019 году доходность сектора останется высокой.
Ранее НБУ опубликовал материалы, в которых говорится, что страна входит в тройку государств, которые лидируют в мире по частоте системных банковских кризисов.
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