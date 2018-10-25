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NBC уволил журналистку, бравшую интервью у Путина и Трампа
25 октября 2018, 23:54 • 78 • В мире
Телеканал NBC посчитал, что рассуждения телеведущей Мегин Келли о костюмах на Хэллоуин являются расистскими, и уволил ее.
Одного из самых известных политических обозревателей США - журналистку Мегин Келли уволили с телеканала NBC. Основанием для увольнения послужили ее высказывания о костюме для Хэллоуина, расцененные как расистские.
Келли позволила себе сожалеть, что в современных костюмах на Хэллоуин нельзя красить лицо черной краской. И вспомнила, что в ее детстве это была очень распространенная забава. Такие воспоминания были расценены руководством NBC как расистские, и политический обозреватель была немедленно уволена, об этом пишет Nation News.
Мегин Келли - одна из самых известных телеведущих, вела собственное ток-шоу на телеканале NBC. К ней в эфир приходил кандидат в президенты Дональд Трамп. А недавно она модерировала панельную дискуссию на Петербургском международном экономическом форуме. А также брала интервью у президента России Владимира Путина.
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