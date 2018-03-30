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NBC: Трамп долго противился поставкам оружия на Украину и настоял, чтобы Киев заплатил

30 марта 2018, 06:09  •  81 • Украина

НЬЮ-ЙОРК, 30 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на протяжении нескольких месяцев отвергал рекомендации помощников начать поставки оружия на Украину, а когда согласился, настоял на том, чтобы Киев за него заплатил. Об этом говорится в опубликованном в четверг материале телеканала NBC.

По версии его источников из числа должностных лиц в администрации США, американский лидер опасался, что данный шаг приведет к эскалации конфликта на Украине. В публикации говорится, что начать данные поставки Трампа убеждал Рекс Тиллерсон, который ранее в этом месяце был уволен с поста госсекретаря США.

"По словам официальных лиц, Тиллерсон назначил встречу с президентом для обсуждения данного плана вскоре после того, как он был одобрен группой специалистов по национальной безопасности прошлым летом, он [Тиллерсон] поднимал этот вопрос на встречах с Трампом в течение нескольких следующих месяцев", - говорится в материале. По сведениям NBC, "президент [США] выражал беспокойство относительно того, что это приведет к эскалации напряженности с Россией и спровоцирует более широкий конфликт".

Источники телеканала отмечают, что Трамп рассматривал Украину как проблему для Евросоюза и "задавался вопросом о том, почему он должен что-то в связи с этим предпринимать". Кроме того, Трамп, как говорится в публикации, "настоял на том, чтобы Украина приобрела оружие у США, а не получила его бесплатно". "Тиллерсон просто измотал его", - приводит телеканал слова сотрудника Белого дома.

Как отмечается в материале, позже Трамп заявлял своему помощнику по нацбезопасности Герберту Макмастеру, об отставке которого было объявлено на прошлой неделе, что решение о поставках вооружений Киеву может привести к началу войны на Украине. На аргумент о том, что война в этой стране уже идет, американский лидер отвечал, что США в ней не участвуют.

В конце декабря 2017 года руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт сообщила, что США приняли решение поставить Украине "продвинутые оборонительные средства" в рамках усилий Вашингтона по укреплению обороноспособности страны. В начале марта управление министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности объявило о принятии администрацией Трампа решения о продаже Украине ПТРК "Джавелин" на общую сумму в $47 млн: 210 ракет и 37 пусковых установок. В заявлении указывалось, что данные поставки "внесут вклад в обеспечение внешней политики и национальной безопасности США путем укрепления безопасности Украины".

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