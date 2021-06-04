NBC: США готовят кибератаку в России

NBC со ссылкой на американские правительственные источники сообщает о том, что администрация Байдена якобы обдумывает кибератаки против русских хакеров на территории России. Останавливает только угроза возмездия Москвы.

После недавних кибератак в США, когда впоследствии в стране начались перебои с поставками бензина и мяса, в Белом доме задумались над кибератакой против Москвы и на территории России. А всё потому, что в Вашингтоне всерьёз считают, что кибератаки якобы были устроены пресловутыми "русскими хакерами", хотя пока ни одного доказательства этим голословным утверждениям не предъявлено.

Телекомпания NBC со ссылкой на американские правительственные источники сообщает, что администрация президента США Джо Байдена обдумывает кибератаки против "русских хакеров", но это вызывает споры в юридических кругах.

Журналисты отмечают, что такие кибератаки с американской стороны не беспрецедентны, тем самым признавая, что США ранее уже проворачивали подобный трюк.

Пока же от кибератаки против России и на нашей же территории американцев останавливает здравая мысль о риске неминуемого возмездия со стороны Москвы.

Прямо сейчас у них голова дымится, - сообщил СМИ об администрации Байдена бывший правительственный чиновник.

Официальных комментариев по данной теме журналисты ни от АНБ, ни от Киберкомандования США не добились.