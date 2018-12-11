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NBC раскрыл срок наказания для признавшей вину Бутиной

11 декабря 2018, 23:39  •  44 • В мире
Телеканал NBC со ссылкой на документы суда сообщает, что гражданка РФ Мария Бутина собирается признать себя виновной по одному пункту обвинения. За это ей грозит до шести месяцев тюремного заключения и последующая депортация.
Задержанная в США Мария Бутина намерена признать вину в нарушении американских законов об иноагентах. Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на документы суда, гражданка РФ намерена признать вину лишь по одному из пунктов обвинительного заключения.
Отмечается, что она решила признать вину за нарушение законов об иностранных агентах в США.
По данному обвинению Бутиной грозит полгода тюрьмы. После чего гражданка РФ будет депортирована на родину.
В частности, говорится, будто задержанная призналась в том, что вступила в сговор с неназванным гражданином США, чтобы работать по указанию российского чиновника.
Целью работы, передает американский телеканал, было формирование "неофициальных каналов коммуникации с американцами, имеющими власть и влияние в политике США... на пользу России".
Ранее телеканал ABC передавал, что Бутина согласилась признать себя виновной по некоторым пунктам обвинения и сотрудничать со следствием.
Слушания по делу гражданки России назначены на 12 декабря.

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