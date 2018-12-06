«Называть 18-летнего водителя виновником неправильно»: на Кубани выясняют причины аварии с шестью погибшими

Шесть человек, в том числе двое детей, погибли в ДТП с машиной скорой помощи в Краснодарском крае. Ещё четверо получили серьёзные травмы. По предварительным данным, автомобилем ВАЗ-2114, который врезался в «скорую», управлял 18-летний молодой человек, у которого не было водительских прав. По факту аварии полиция возбудила уголовное дело. Как заявили RT в МВД по Краснодарскому краю, называть водителя легковушки виновником ДТП пока рано.

Шесть человек погибли в результате аварии, которая произошла 6 декабря в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. По предварительным данным, около 06:00 на 9-м км трассы Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная в районе станицы Некрасовской водитель ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу и протаранил «скорую», которая спешила на вызов к пациенту.

В результате столкновения оба автомобиля получили очень сильные механические повреждения — особенно пострадала отечественная легковушка.

Выяснилось, что в небольшой пятиместный ВАЗ-2114 поместились сразу семь человек: четверо взрослых и трое детей. В таких условиях дети даже теоретически не могли находиться в специальных удерживающих устройствах.

В результате ДТП погибли пять пассажиров легкового автомобиля и водитель. Выжить удалось лишь 11-летнему мальчику, его госпитализировали с серьёзными травмами. Тяжёлые ранения также получили трое медиков, находившихся в «скорой».

«В реанимации — двое. У всех очень тяжёлое состояние. Ещё двое — в травме», — прокомментировали состояние пострадавших агентству РИА Новости в усть-лабинской центральной районной больнице. Позже в краевом Минздраве рассказали «Новой Кубани», что двое пострадавших доставлены в Краснодар санавиацией.

«На лечении в медицинских организациях края находятся четыре человека, в том числе один ребёнок. Из них два человека переведены на лечение в краевые медорганизации посредством санавиации. Всем пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объёме», — рассказали в ведомстве.

Как подчеркнула в беседе с RT замначальника пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю Элеонора Зайкина, говорить о причинах трагедии пока рано.

«То, что некоторые СМИ пишут о погибшем 18-летнем водителе как о виновнике, неправильно. Виновного определяет суд, и пока у нас слишком мало информации для всеобъемлющих выводов. Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть двух и более лиц»). Будут назначены экспертизы, проведены другие следственные действия, и после этого уже будет понятно, что произошло и кто виноват», — заявила она.

По словам Зайкиной, в базе ГИБДД погибшего 18-летнего водителя не было. Это означает, что водительские права ему ещё не выдавались. При этом сам автомобиль принадлежит именно ему.

Помимо водителя ВАЗ-2114, жителя станицы Тенгинской, в результате аварии также погибли 22-летний мужчина и две женщины 33 и 68 лет. Погибшим детям было 5 и 8 лет. По данным местного издания «Живая Кубань», погибший вёз друга и его семью на вокзал в Краснодар.

© МЧС РФ / РИА Новости

По данным ГИБДД России, всего в Краснодарском крае с января по октябрь этого года в ДТП погибли 103 человека, ещё почти 800 получили ранения. В прошлом году за тот же период на дорогах региона погибли 107 человек, ещё около 850 были травмированы.

В настоящее время в Краснодарском крае выявлено 99 мест концентрации ДТП. Согласно нацпроекту «Безопасные дороги», к 2024 году этот показатель должен быть сокращён вдвое.

Напомним, что 8 декабря в России вступят в силу очередные изменения в ПДД РФ. В частности, в поправках исключена обязанность водителя устанавливать опознавательный знак «Шипы» на транспортные средства, имеющие шипованные шины. Сейчас за отсутствие соответствующей наклейки водителя могут оштрафовать на 500 рублей.

Как ранее сообщили в МВД РФ, знак «Шипы» уже утратил свою актуальность, так как в настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства во многом определяются другими факторами: конструкцией, степенью его загруженности, наличием современных электронных систем, способствующих торможению и стабилизации. В связи с этим установка знака на современные автомобили не позволяет другим участникам движения однозначно судить о вероятном характере их движения.

Также данное постановление корректирует порядок действий водителей на месте ДТП. В частности, предусматривается возможность оформления документов об аварии без участия сотрудников полиции.