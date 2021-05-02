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Назвавшему неприемлемыми санкции России Боррелю дали жесткий отпор

02 мая 2021, 11:55  •  275 • Политика
Жозеп Боррель. Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com
Евросоюз продолжит наказывать российских чиновников, заявил дипломат
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель раскритиковал Россию за введение санкций против ряда европейских чиновников. Россияне нашли, что сказать испанцу.
Боррель ранее заявил, что ЕС продолжит поддерживать международное право и наказывать тех, кто нарушает права человека. Чиновник ополчился на РФ за решение запретить восьми европейцам въезд в нашу страну. Глава дипломатии ЕС посчитал, что рестрикции неприемлемы и не имеют юридических оснований.
Россияне, прочитав соответствующую новость, возмутились и дали жесткий отпор Боррелю.
"Выходит, они имеют право поучать и даже судить нас, требовать выпустить преступника из тюрьмы, а мы должны только бегать на задних лапках и приносить им тапочки? Отвечать им надо жестко, наступательно и с опережением -"моська" должна знать свое место", "Степень глупости и умственной отсталости теперь пожалуй можно в боррелях измерять. Очень достойный кандидат", "А кто такой Борель? Не он-ли глава дипломатии Европейского Союза американских марионеток?", "Что-то они не торопятся защищать права человека в Америке! Бутина сидела, а они где были? Наши летчики сидят, а они что-то молчат. Опять двойные стандарты", – возмущаются читатели РИА "Новости", призывая ввести ограничения против самого Борреля.
Напомним, в пятницу МИД РФ запретил восьми гражданам ЕС въезд в нашу страну. Решение было принято в ответ на европейские санкции о запрете шести россиянам посещать Содружество.
Ранее Боррель призвал Евросоюз готовиться к ухудшению отношений с Россией. Он обвинил Москву в сложившейся напряженности с Брюсселем.

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