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Названы знаки зодиака, которые легко поддаются переменам настроения

12 июля 2020, 10:00  •  143 • Аналитика
© Depositphotos / Jaykayl
Писательница и эксперт по астрологии Кристина Шенвальд назвала знаки зодиака, которые легко поддаются переменам настроения и практически не умеют контролировать эмоции, сообщает YourTango.
По словам Шенвальд, Раки принимают все слишком близко к сердцу. Если у представителя этого знака хорошее настроение, он окружит тех, о ком заботится, любовью. Но если плохое – будьте готовы к тому, что Рак уйдет куда-нибудь подальше, чтобы никому больше не причинять вреда своим негативом. При этом Раки умеют хорошо справляться с эмоциями других людей.
Из-за чрезмерной чувствительности настроение Рыб мгновенно меняется, утверждает эксперт по астрологии. Малейшая неприятность может привести к тому, что они уйдут в себя и будут грустить. Представители этого знака обычно слабо конфликтуют, и, скорее, молча со всем согласятся, чем будут пытаться спорить и что-то доказывать. При этом они ненавидят чувствовать себя беспомощными. К счастью, Рыбы умеют использовать перепады в настроении в своих целях, например, в творчестве — это для них возможность проявить себя.
Страстные Скорпионы не могут скрывать эмоции – все написано у них на лице. Так как им нравится уходить в себя в такое время, они нередко слушают грустные песни, или занимаются, к примеру, боксом, если чувствуют гнев. Представители этого знака хотят, чтобы их настроение подталкивало их к действию. Например, отомстить тому, кто причинил им боль, или оказаться рядом с человеком, которого они любят.
Кристина Шенвальд уверена, Овны даже не пытаются держать чувства и эмоции при себе. Если они злятся, то скрывать ничего не будут. Представители этого знака стараются сделать все возможное, чтобы победить вас в каком-то споре или соревновании, лишь бы продемонстрировать свое превосходство. Овны не стремятся просить прощения даже после того, как обидели кого-то грубыми высказываниями.
Не удивляйтесь, если Весы будут подходить к вам и спрашивать: не злитесь ли вы на них. Представители этого знака боятся, что неосознанно расстроили или обидели кого-то. Страх разрушает и влияет на их настроение. При этом Весы не хотят быть капризными и угрюмыми, но нередко получается именно так. Они остро все чувствуют и часто принимают на свой счет вещи, которые не имеют к ним никакого отношения, и начинают переживать из-за этого.
Близнецы делают все возможное, чтобы не сбивать других с толку своим настроением, но у них это плохо получается. Всякий раз, когда кто-то спрашивает у Близнецов "как дела?", те обычно отвечают, что "все в порядке", а затем приводят множество доказательств, подтверждающих это. К сожалению, как раз благодаря их объяснениям можно понять, почему у них плохое настроение. Близнецы, как правило, любят высказываться и выговариваться, например в соцсетях – пока не остынут. Но позже, когда они читают, что написали, – чувствуют себя неловко.

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