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Названы заказчики и исполнители пыток и убийства журналиста Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии
23 октября 2018, 19:54 • 159 • В мире
СМИ сообщили, кем и кому был отдан приказ об убийстве журналиста Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии.
Приказ о пытках и убийстве работавшего на США журналиста Джамаля Хашкаджи атташе Генконсульства Саудовской Аравии и резидент разведки Ахмед Адбулла Альмузаини получил от заместителя главы службы общей разведки и советника наследного принца Саудовской Аравии Ахмеда Асири. Об этом сообщает издание Sabah, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах.
По имеющейся информации, атташе Генконсульства Саудовской Аравии впервые встретился с Хашкаджи 28 сентября по поводу получения документов, разрешающих вступление в брак. Договорившись с журналистом о новой встрече, Альмузаини на следующий же день вылетел в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, где встретился с советником принца и получил от него инструкции по ликвидации Хашкаджи. В помощь атташе была выслана команда из 15 человек, которая и должна была сначала пытать, а потом убить журналиста. В итоге 2 октября, когда Хашкаджи снова пришел в консульство за документами, его уже ждала команда палачей.
Напомним, что спустя 2 недели после пропажи журналиста Саудовская Аравия призналась, что он был убит в саудовском консульстве в Стамбуле. При этом Эр-Рияд утверждает, что Хашкаджи «в панике задушили». Однако по данным полиции Турции, журналиста сначала пытали, отрезая ему пальцы, и только затем убили.
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