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Названы цели появления новейших истребителей Су-57 в небе над Сирией
26 февраля 2018, 09:09 • 629 • Политика
Истребители пятого поколения протестируют в боевых условиях последние разработки российских инженеров.
Стали известны причины переброски новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 в Сирию. Стальные ястребы будут в боевых условиях тестировать системы радиолокации и радиоэлектронной борьбы, сообщает источник в военных кругах России.
Отмечается, что решение об отправке Су-57 в Сирию было принято по итогам закрытого показа истребителя на авиасалоне МАКС в Жуковском. Тогда же была согласована и дата переброски самолётов - канун Дня защитника Отечества.
Напомним, о нахождении истребителей пятого поколения Су-57 в Сирию стало известно 25 февраля. Издание Haaretz сообщило со ссылкой на израильскую разведку и снимки со спутника о том, что новейшие российские истребители находятся на территории арабской республики.
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