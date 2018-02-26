Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Песков: задачи, которые поставит Путин в послании, могут быть оформлены в виде у...
В Эстонии на металлургическом предприятии погиб рабочий с Украины
Ничего нового в Сирии: Нечисть выжигают
Вечер с Владимиром Соловьевым от 25.02.18
Главная / Политика

Названы цели появления новейших истребителей Су-57 в небе над Сирией

26 февраля 2018, 09:09  •  629 • Политика
Истребители пятого поколения протестируют в боевых условиях последние разработки российских инженеров.
Стали известны причины переброски новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 в Сирию. Стальные ястребы будут в боевых условиях тестировать системы радиолокации и радиоэлектронной борьбы, сообщает источник в военных кругах России.
Отмечается, что решение об отправке Су-57 в Сирию было принято по итогам закрытого показа истребителя на авиасалоне МАКС в Жуковском. Тогда же была согласована и дата переброски самолётов - канун Дня защитника Отечества.
Напомним, о нахождении истребителей пятого поколения Су-57 в Сирию стало известно 25 февраля. Издание Haaretz сообщило со ссылкой на израильскую разведку и снимки со спутника о том, что новейшие российские истребители находятся на территории арабской республики.
"Российские истребители пятого поколения Су-57 были переброшены в Сирию для апробации систем радиолокации и радиоэлектронной борьбы", - сообщает источник газеты "Коммерсантъ".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

629
Источник
Похожие новости
25 февраля 2018, 20:09
Чья-то большая фантазия: Совбез России разоблачил фейк о наркотиках в самолете Патрушева
26 февраля 2018, 10:24
Лишь четырех из восьми кандидатов в президенты могут назвать более 50% респондентов ВЦИОМ
26 февраля 2018, 09:09
Конгрессмен США: "Российскую угрозу" создали Обама и Клинтон

25 февраля 2018, 16:54
The Washington Post: "Российские хакеры" готовятся сорвать церемонию закрытия ОИ-2018
25 февраля 2018, 23:24
Резолюция СБ ООН о перемирии в Сирии террористов не спасёт
26 февраля 2018, 12:24
НАТО пытается отгородиться от мира и выстроить островки безопасности - Грушко
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
25 февраля 2018, 00:39
"Путин - как хирург. Он справится лучше" - либералов осадили после критики президента
21 февраля 2018, 21:54
Готовы выстрелить, ждем денег: ПАРНАС поймали на продаже антироссийского доклада по MH17 в Европу
19 февраля 2018, 20:54
Операция «Ремоторизация»: чем обернётся запрет на поставку в Россию украинских авиационных двигателей
19 февраля 2018, 17:54
Американцев на Олимпиаде в Пхенчхане раздразнили флагами Донбасса
19 февраля 2018, 21:09
Пушков рассказал о запрете на поставки двигателей с Украины: "Денег не будет, но главное - насолить"
20 февраля 2018, 23:09
"Одна на Бали зависает, другой - простой и тупой" - Deutsche Welle оскорбила Собчак и Грудинина
25 февраля 2018, 20:09
Михаил Делягин: МОК попытается отнять у российских хоккеистов их золотую медаль
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.