Названы цели появления новейших истребителей Су-57 в небе над Сирией

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Истребители пятого поколения протестируют в боевых условиях последние разработки российских инженеров.

Стали известны причины переброски новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 в Сирию. Стальные ястребы будут в боевых условиях тестировать системы радиолокации и радиоэлектронной борьбы, сообщает источник в военных кругах России.

Отмечается, что решение об отправке Су-57 в Сирию было принято по итогам закрытого показа истребителя на авиасалоне МАКС в Жуковском. Тогда же была согласована и дата переброски самолётов - канун Дня защитника Отечества.

Напомним, о нахождении истребителей пятого поколения Су-57 в Сирию стало известно 25 февраля. Издание Haaretz сообщило со ссылкой на израильскую разведку и снимки со спутника о том, что новейшие российские истребители находятся на территории арабской республики.

"Российские истребители пятого поколения Су-57 были переброшены в Сирию для апробации систем радиолокации и радиоэлектронной борьбы", - сообщает источник газеты "Коммерсантъ".