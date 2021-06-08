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Названы три причины, почему Крым обойдётся без воды от Украины

08 июня 2021, 04:55  •  77 • Политика
Заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко назвал три причины, почему Крым обойдётся без воды от Украины. По его мнению, дамба Северо-Крымского канала дала течь по вполне объективным причинам.
Украина возвела дамбу, чтобы лишить Крым питьевой воды. Сначала ток воды остановили при помощи металлоконструкций и мешков с песком. В 2015 году начали возводить более основательную плотину, но она так и не была достроена. Украинские СМИ сообщили, что временная дамба дала течь, вода дошла до полуострова.
Такого исхода вполне следовало ожидать. Вадим Колесниченко отметил, что это вполне естественно, ведь абсолютно "любой" забор Украины, которым она стремится отгородиться от России, делается некачественно. Проходит время – и он рушится. Это первая причина, почему Крыму не нужна вода из Днепра.
Вторую причину эксперт обозначил как рискованную и сомнительную. Восстановление подачи воды по Северо-Крымскому каналу предполагает, что Украина начнёт эту воду качать. Следовательно, Киев должен распорядиться на счёт необходимых мощнойстей.
"Третье: учитывая неадекватную, агрессивную политику Киева в отношении Крыма и его жителей, я бы сильно поостерегся в вопросе приёма этой воды, так как оттуда можно получить любую биологическую проблему", - произнёс Колесниченко в эфире радио Sputnik.
Ранее водоснабжение Крыма осуществлялось по Северо-Крымскому каналу. В 2014 году, когда жители полуострова и Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией, Украина в одностороннем порядке перекрыла подачу воды этим способом. Фактически это стало водной блокадой Крыма, так как Северо-Крымский канал обеспечивал до 90% потребностей автономии.
На протяжении нескольких лет приходилось использовать только водохранилища естественного стока и подземных источников. В 2020 году было мало осадков и снега, что вызвало засуху. Власти Алушты, Ялты и Симферополя были вынуждены ввести графики подачи питьевой воды.

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