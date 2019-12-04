|
Названы темы переговоров Путина и Вучича
04 декабря 2019, 00:09 • 70 • Политика
Президент России Владимир Путин 4 декабря примет в своей резиденции в Сочи сербского лидера Александра Вучича. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщается на сайте Кремля.
Президент Сербии будет находиться в России с рабочим визитом.
«Планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональную и международную проблематику», — говорится в пресс-релизе.
23 ноября Вучич назвал Путина искренним другом Сербии. Сербия является единственной страной, которая не вводила санкции против РФ и никогда не голосовала против ее интересов ни на одном форуме, напомнил он. Также сербский лидер заявил, что приедет с визитом в Москву в честь праздника День Победы.
19 октября Вучич заявил, что 4 декабря он встретится с Путиным в 17-й раз, отмечал ТАСС.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
70
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 ноября 2019, 19:56
|
03 декабря 2019, 04:39
|
27 ноября 2019, 18:39
|
01 декабря 2019, 13:39
|
03 декабря 2019, 14:24
|
01 декабря 2019, 00:39
|
01 декабря 2019, 00:39