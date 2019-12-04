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Названы темы переговоров Путина и Вучича

04 декабря 2019, 00:09  •  70 • Политика
Президент России Владимир Путин 4 декабря примет в своей резиденции в Сочи сербского лидера Александра Вучича. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщается на сайте Кремля.
Президент Сербии будет находиться в России с рабочим визитом.
«Планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональную и международную проблематику», — говорится в пресс-релизе.
23 ноября Вучич назвал Путина искренним другом Сербии. Сербия является единственной страной, которая не вводила санкции против РФ и никогда не голосовала против ее интересов ни на одном форуме, напомнил он. Также сербский лидер заявил, что приедет с визитом в Москву в честь праздника День Победы.
19 октября Вучич заявил, что 4 декабря он встретится с Путиным в 17-й раз, отмечал ТАСС.

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