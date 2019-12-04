Названы темы переговоров Путина и Вучича

Президент России Владимир Путин 4 декабря примет в своей резиденции в Сочи сербского лидера Александра Вучича. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщается на сайте Кремля.

Президент Сербии будет находиться в России с рабочим визитом.

«Планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональную и международную проблематику», — говорится в пресс-релизе.

23 ноября Вучич назвал Путина искренним другом Сербии. Сербия является единственной страной, которая не вводила санкции против РФ и никогда не голосовала против ее интересов ни на одном форуме, напомнил он. Также сербский лидер заявил, что приедет с визитом в Москву в честь праздника День Победы.

19 октября Вучич заявил, что 4 декабря он встретится с Путиным в 17-й раз, отмечал ТАСС.